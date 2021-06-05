去性別刻板印象銷售 羅達倫AB 1084法案高票通過

羅達倫在州議會闡述玩具去性別化銷售的重要性。（記者陳程威/視頻會議翻攝）

6月是全美慶祝LGBTQIA+群體的驕傲月。為了紀念在性別平等歷史上占有里程碑意義的1969年6月底發生的石牆暴動(Stonewall Riot)，全美各地紛紛舉行多樣驕傲遊行 活動。加州 眾議會日前以44比15的壓倒性票數優勢通過了州眾議員羅達倫（Evan Low）的AB 1084法案。

AB1084法案要求500人以上的大型零售商店，在販售男女童服裝與玩具時，不再以「男童（boys）」、「女童（girls）」作為區分，而是直接以「兒童部門」（例如，kid’s section）作為統稱。

身為加州LGBTQ黨團主席的羅達倫在議會表示，「性別刻板印象嚴重的傷害了兒童。法案這將保證孩子能夠不帶偏見地表達自己意願。」

羅達倫指出，刻板印象將恐龍以及科學玩具放在了男童區，而將芭比娃娃等放在了女童區。這不利於許多愛好科學並且希望追尋科學的女童，同樣也會傷害那些希望勇敢表達自己的男童。

有許多認知心理學的研究表明，在實際上所有嬰兒都更喜歡藍色。然而隨著媒介以及成人的影響，女童們便會開始更加多的選擇粉色，而男童們則會相對應的選擇藍色。加大社會學家斯威特（Elizabeth Sweet）研究表明，現今的玩具與1950年代非常相似，即存在大量的基於性別刻板印象的玩具。在1970年代則是存在著大量非性別標籤的玩具廣告，如女生開著車與飛機，而男生在廚房中玩耍。

關於玩具的爭議還包括代表性不足的問題。大多數百貨商店中，絕大多數的玩具都是已金髮碧眼的白種人。要找到亞裔 非裔以及其他族裔面孔膚色的玩具十分困難。許多研究都表明，玩具對於兒童的成長十分重要。玩具不僅僅是玩伴，它們讓孩子們有信心，有想法，有夢想，更加重要的是關於孩子身份以及認同的養成都極為重要。長期以來，白人兒童一直擁有大量與他們相似的超級英雄、玩偶、電影角色和卡通形象，但對於亞裔來說，尋找一個相同膚色以及面龐的玩具並不容易。