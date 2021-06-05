胡佛研究員陳仁宜 有意角逐加州主計長

史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee J. Chen）經本報獨家專訪指出，他正認真考慮參加2022年加州主計長選舉，成為政治生涯第一步。（記者江碩涵／攝影）

2022年加州 主計長（California State Controller）選舉競爭激烈。史丹福大學胡佛研究院研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任陳仁宜（Lanhee J. Chen）經本報獨家專訪指出，他正認真考慮參加這場選舉，並希望藉由這場選舉，正式步入政壇。參選加州主計長職位，很有可能成為陳仁宜個人政治生涯的第一步。

陳仁宜經本報專訪指出，他認真考慮參選2022年加州主計長職務。陳仁宜表示，他一直很努力地想讓政府各個組織機構發揮更大的效用。而主計長這個職務，不僅能夠解決州政府所能預見的各個問題，且他個人對於政策分析有相當高的經驗，希望藉此發揮他的專長，服務全州的民眾。

陳仁宜目前是史丹福大學胡佛研究院研究員，同時也是知名政治評論員與政策分析專家，時常上美國 政論節目與新聞評論。他是哈佛大學政治學與法學雙博士，父母是台灣移民，2012年擔任共和黨 總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）競選團隊的政策主任，前總統小布希（George W. Bush）任內，也曾擔任美國衛生及公共服務部的高階政治任命官員。

陳仁宜表示，自2006年起，再也沒有共和黨籍人士選上加州州級公職職務，包括主計長職務也一直由民主黨人士擔任，以共和黨身分來參選加州公職，的確是個挑戰。他表示，但因為主計長職務非常重要，必須看守納稅人稅金以及在各個政策間做出政策決定與協調，更需要獲得兩黨的支持與肯定。

目前表明競選加州主計長職務的有加州稅務委員會（California State Board of Equalization）委員郭嫻（Malia Cohen），以及南加蒙特利公園市（Monterey Park）華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）。加州現任主計長則是華裔余淑婷（Betty Yee），2022年任期屆滿。

陳仁宜表示，對他個人來說，他若正式參選，與其他候選人最大的不同就是，他不設限於地理位置，也不須建立募款活動，因為他將有充沛的政治資源與資金，相當具有競爭力。他表示，他參選的意願很高，但仍在尋求各界更多支持與討論，他想藉此目標正式跨入政壇，將成為「共和黨政策分析金童」政治生涯的第一步。