我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

胡佛研究員陳仁宜 有意角逐加州主計長

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee J. Chen）經本報獨家專訪指出，他正認真考慮參加2022年加州主計長選舉，成為政治生涯第一步。（記者江碩涵／攝影）
史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee J. Chen）經本報獨家專訪指出，他正認真考慮參加2022年加州主計長選舉，成為政治生涯第一步。（記者江碩涵／攝影）

2022年加州主計長（California State Controller）選舉競爭激烈。史丹福大學胡佛研究院研究員暨公共政策計畫國內政策研究主任陳仁宜（Lanhee J. Chen）經本報獨家專訪指出，他正認真考慮參加這場選舉，並希望藉由這場選舉，正式步入政壇。參選加州主計長職位，很有可能成為陳仁宜個人政治生涯的第一步。

陳仁宜經本報專訪指出，他認真考慮參選2022年加州主計長職務。陳仁宜表示，他一直很努力地想讓政府各個組織機構發揮更大的效用。而主計長這個職務，不僅能夠解決州政府所能預見的各個問題，且他個人對於政策分析有相當高的經驗，希望藉此發揮他的專長，服務全州的民眾。

陳仁宜目前是史丹福大學胡佛研究院研究員，同時也是知名政治評論員與政策分析專家，時常上美國政論節目與新聞評論。他是哈佛大學政治學與法學雙博士，父母是台灣移民，2012年擔任共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）競選團隊的政策主任，前總統小布希（George W. Bush）任內，也曾擔任美國衛生及公共服務部的高階政治任命官員。

陳仁宜表示，自2006年起，再也沒有共和黨籍人士選上加州州級公職職務，包括主計長職務也一直由民主黨人士擔任，以共和黨身分來參選加州公職，的確是個挑戰。他表示，但因為主計長職務非常重要，必須看守納稅人稅金以及在各個政策間做出政策決定與協調，更需要獲得兩黨的支持與肯定。

目前表明競選加州主計長職務的有加州稅務委員會（California State Board of Equalization）委員郭嫻（Malia Cohen），以及南加蒙特利公園市（Monterey Park）華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu）。加州現任主計長則是華裔余淑婷（Betty Yee），2022年任期屆滿。

陳仁宜表示，對他個人來說，他若正式參選，與其他候選人最大的不同就是，他不設限於地理位置，也不須建立募款活動，因為他將有充沛的政治資源與資金，相當具有競爭力。他表示，他參選的意願很高，但仍在尋求各界更多支持與討論，他想藉此目標正式跨入政壇，將成為「共和黨政策分析金童」政治生涯的第一步。

加州 共和黨 美國

上一則

若聯邦有通知… 聖縣檢察長羅森：VTA槍案原可避免

下一則

毒品注射中心惹議 州參議員威善高澄清

延伸閱讀

報導華裔夢想生 本報記者榮獲加州少數族裔媒體獎項

報導華裔夢想生 本報記者榮獲加州少數族裔媒體獎項
加州職場口罩新規 若全員打新冠疫苗可以免戴

加州職場口罩新規 若全員打新冠疫苗可以免戴
無人機墜毀嚇壞鳥群 加州海灘3千顆鳥蛋遭遺棄

無人機墜毀嚇壞鳥群 加州海灘3千顆鳥蛋遭遺棄
世説新聞／華人移民案鬧上最高院 加州辦政庇再無優勢

世説新聞／華人移民案鬧上最高院 加州辦政庇再無優勢
加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元

加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元

熱門新聞

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
Weee!的成功都來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。（記者江碩涵／攝影）

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

2021-05-29 17:31
如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

2021-05-28 00:29
蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

2021-05-29 00:14
舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）

還在學程式設計？現在卡車司機才好賺

2021-05-31 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆