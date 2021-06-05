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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

編譯組／灣區4日電
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

納巴縣發言人證實，當地有一名婦人完成新冠疫苗接種後仍染疫死亡，為該縣首例。

納巴縣公關官員格林鮑姆（Leah Greenbaum）表示，這名婦人是當地居民，年齡超過65歲，有潛在健康問題，完成疫苗接種後仍感染新冠病毒，在長時間住院治療後，最終還是因為病毒造成併發症而死亡。

格林鮑姆指出，這名婦人感染到的是英國變種病毒（B117）。傳染病學專家指出，英國變種病毒比原始病毒傳染力更強，病人出現重症的可能性也更高。

格林鮑姆表示，突破性病例（完成疫苗接種仍染疫者）在已接種疫苗的民眾當中所占的比例極小。截至3日，納巴縣已完成疫苗接種的民眾有7萬1371人，突破性病例有32宗，感染率只有0.04%。這些病人同樣會出現新冠肺炎症狀，檢測也呈陽性。

過去幾個月，納巴縣新增新冠病例不斷減少，證明疫苗具有強大效力。然而，老年人和免疫抑制（immunosuppressed）病人接種疫苗後可能無法產生強烈的免疫反應，凸顯了提高社區疫苗接種率的重要性。到目前為止，納巴縣已有62%符合資格的居民完成疫苗接種。

納巴縣衛生局局長勒盧西歐（Karen Relucio）說：「我們要對這名病人的親友表達哀悼之意。沒有任何疫苗是百分之百有效，但這並不會降低接種疫苗的急迫性和重要性，特別是在愈來愈多變種病毒出現之際。疫苗提供強大的保護作用，降低死亡和出現重症的可能性，所有居民都應該繼續接種疫苗來保護自己和他人。」

疫苗 變種病毒 英國

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