加州職場口罩新規／雇主須提供N95口罩 商業團體不滿

加州通過職場口罩新規，引起商業團體批評。(美聯社)

加州 通過新職場口罩 令，儘管減少職場社交距離要求，但要求所有職場工作人員配戴口罩，除非周圍的每個人都已接種新冠疫苗。新規與州長紐森 計畫於兩周後「完全」(fully)重啟、允許完全接種民眾不用戴口罩的計畫不盡相同，讓商業團體感到沮喪，批評人士尚未決定是否推動紐森推翻委員會二度嘗試通過的職場規則。

「加州農場就業局」(California Farm Bureau)主任利特(Bryan Little)表示，並不清楚紐森到底想做什麼？但委員會修訂規則，與州長想在6月15日想做的事情不同。

委員會制定口罩規定幾乎適用於加州所有工作場合，包括辦公室、工廠與零售業務的工作人員。相關規定適用於所有員工，除了在家工作或不會與他人接觸的單一員工。相關修訂規則將於6月中旬生效。

紐森表示，他正開始審查這個獨立委員會通過的決定，委員會是由他任命，很高興他們往正確方向取得進展。但他也敦促委員會可在感染率下降與接種率上升的情況下，持續針對規則進行修改，並承諾與勞資雙方合作達到目標。

委員會先前針對口罩新規進行激烈討論投票，若新規未通過，將導致職場員工必須遵守現行標準，無論接種疫苗與否，所有員工都必須配戴口罩，並在特定情況下保持社交距離，並將員工分區辦公。「加州商會」政策倡議成員穆特里(Rob Moutrie)表示，新規定是一項進步，但商業團體希望做出更多改變。

紐森認為，口罩仍是武器庫的重要組成部分，相信許多雇主都支持這點。委員會小組成員開始考慮在6月17日會議討論規則修訂，但委員會執行主長舒佩(Christina Shupe)表示，任何重大改變最早須等到8月，才能真正被考慮。

穆特里表示，商業團體尚未與州長辦公室取得聯繫，但期望能透過監管程序進行。他期望，委員會採取更快行動，考慮是否能移除雇主必須自7月1日開始、提供員工N95口罩的昂貴且不切實際要求。這是最具爭議的規定之一。商業團體認為，這將迫使雇主囤貨數百萬個口罩，與醫護人員所需爭食。

就業法規律師陳戴克(Derek Tran，譯音)認為，隨著加州將於6月中旬重啟，部分規定可能混淆大眾。在職場，新規將迫使雇主區分已接種、未接種，或是因其他健康考量無法接種疫苗的員工。雇主可能因此知道員工潛在健康問題，產生歧視的可能性，也可能發生大量訴訟。