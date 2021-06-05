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報導華裔夢想生 本報記者榮獲加州少數族裔媒體獎項

本報訊
記者李晗的報導「華裔DACA夢想生 要你看見她」獲獎。（視頻截圖）
記者李晗的報導「華裔DACA夢想生 要你看見她」獲獎。（視頻截圖）

由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）等組織聯合主辦的「加州少數族裔媒體獎」（California Ethnic Media Awards），6月3日舉辦線上頒獎典禮，本報舊金山社記者的參賽作品奪得「移民」（Immigration）報導類別獎項。

6月3日晚間的頒獎典禮，上百位媒體從業人員、少數族裔媒體記者代表、社區人士在線上出席。加州州長紐森（Gavin Newsom），多位民選官員、社區領袖致辭，感謝少數族裔媒體對加州多元化的貢獻，提供多語言的媒體服務。

本報獲得「移民」報導類別獎項的作品，為記者李晗2020年6月19日所作的特別報導「華裔DACA夢想生 要你看見她」，聚焦華裔無證移民的能見度議題。此獎項屬移民報導獎項中非英語獲獎作品。其他報導獎項包括人口普查、疫情等。

所謂DACA（童年抵美暫緩遣返計畫），即歐巴馬總統時代的一項行政政策，讓16歲以下來美的年輕無證移民可以獲得臨時的工作許可，並且保護他們不被遣返。但是該政策並未有永久解決DACA能否轉為合法永居綠卡的問題。DACA項目的受益者，也被稱為是「夢想生」。

在無證移民的群體中，華裔面孔並不多。李晗的報導中採訪了兩名華裔女性無證移民夢想生——梁雨秀（Diana Wong）和林語慧（Amy Lin），請她們講述作為在美的亞裔無證移民的心路歷程。

梁雨秀的身世特殊，她身兼三重身分，凸顯了她的故事獨特性。她是在美國生活的DACA夢想生；她父輩是廣州的移民，她會說粵語，了解華人文化；同時她又是在墨西哥出生成長至五歲，這也讓她自認為自己是墨西哥人。

林語慧12歲時隨家人以臨時簽證從台灣來到美國，隨後她申請了DACA項目。她在洛杉磯加大（UCLA）畢業後，回到舊金山參與民權活動。

加州少數族裔媒體獎，是由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）與加州黑人媒體（California Black Media）聯合主辦，旨在表彰加州少數族裔媒體、非英文媒體的優秀作品。除中文媒體之外，韓語、越南語、西班牙語等媒體代表也獲得獎項。

移民 加州 夢想生

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