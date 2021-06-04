「停止仇恨」 創紀錄！金山撥款3500萬給亞裔社區

舊金山市長布里德宣布將撥出3500萬的款項，給予亞太裔社區。（記者李晗 / 攝影）

一年一度的舊金山市府財政預算 案出爐。市長布里德（London Breed）宣布將撥出3500萬的款項，給予亞太裔社區。這個數額也創下歷史記錄。

所謂的給予亞太裔社區的撥款，指的就是政府在財政撥款用以支持眾多亞裔 社區的機構所提供的服務，或者用於支持華埠 、亞裔社區的發展。像是安老自助處的長者服務、社區青年中心的受害人服務、以及華埠社區的日常街道清潔等等。

亞太裔社區自疫情以來遭遇重創，無論是病毒或者歧視暴力。布里德也表示會支持亞裔社區。她提及亞太裔社區的新冠高死亡個案，以及當前時常發生的治安事件，因此她也在今年的財政預算案中對亞裔社區表達重視。

3500萬中，包括：650萬元將用於「停止亞太裔仇恨」（Stop AAPI Hate），包括長者護伴項目（Senior Escort） ，支援受害人服務，增進華埠社區的文化藝術旅遊項目等。1430萬將用於支持華埠、亞裔社區的經濟復甦和發展。還有1410萬則是用作長者、幼兒、社會福利服務項目等。

這項撥款中特別有提到文化藝術方面，像是中華文化中心等機構都會是受益方。布里德特別提及，自己是傳奇武打影星李小龍（Bruce Lee）的粉絲，因此也很期待正在醞釀中的華埠李小龍展覽。這項展覽將由美華歷史學會（CHSA）主辦，目前還在策畫當中。

眾多亞太裔社區的非盈利機構首腦齊出席活動，感謝市長的支持。社區青年中心的溫靜婷表示，「停止亞太裔仇恨」的款項，將會有多個機構一起合作領導。他們也會和市政府警察局、地檢長辦公室多多合作。