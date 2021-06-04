「停止仇恨」 創紀錄！金山撥款3500萬給亞裔社區
一年一度的舊金山市府財政預算案出爐。市長布里德（London Breed）宣布將撥出3500萬的款項，給予亞太裔社區。這個數額也創下歷史記錄。
所謂的給予亞太裔社區的撥款，指的就是政府在財政撥款用以支持眾多亞裔社區的機構所提供的服務，或者用於支持華埠、亞裔社區的發展。像是安老自助處的長者服務、社區青年中心的受害人服務、以及華埠社區的日常街道清潔等等。
亞太裔社區自疫情以來遭遇重創，無論是病毒或者歧視暴力。布里德也表示會支持亞裔社區。她提及亞太裔社區的新冠高死亡個案，以及當前時常發生的治安事件，因此她也在今年的財政預算案中對亞裔社區表達重視。
3500萬中，包括：650萬元將用於「停止亞太裔仇恨」（Stop AAPI Hate），包括長者護伴項目（Senior Escort） ，支援受害人服務，增進華埠社區的文化藝術旅遊項目等。1430萬將用於支持華埠、亞裔社區的經濟復甦和發展。還有1410萬則是用作長者、幼兒、社會福利服務項目等。
這項撥款中特別有提到文化藝術方面，像是中華文化中心等機構都會是受益方。布里德特別提及，自己是傳奇武打影星李小龍（Bruce Lee）的粉絲，因此也很期待正在醞釀中的華埠李小龍展覽。這項展覽將由美華歷史學會（CHSA）主辦，目前還在策畫當中。
眾多亞太裔社區的非盈利機構首腦齊出席活動，感謝市長的支持。社區青年中心的溫靜婷表示，「停止亞太裔仇恨」的款項，將會有多個機構一起合作領導。他們也會和市政府警察局、地檢長辦公室多多合作。
舊金山政府下一財年的預算金額是130多億元。然而目前的預算仍然是草案。真正落實仍然需要市議會的肯定。市議會料將開展辯論，對於市長的預算草案提出修訂，通過之後才能生效。
上一則
居不易？加州計畫空置商場改建住房
下一則
FB留言