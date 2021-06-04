職場戴口罩 加州擬延至明年初 餐飲業：易有執法問題

無論是否已接種疫苗，加州考慮要求職場員工繼續佩戴口罩。(美聯社)

許多加州 業主3日聽證會中，表達加州工作場所監管機構制定新規的失望。新規要求工作人員僅允許在所工作地點室內所有人都已完全接種疫苗 ，才無須戴口罩 。這項規定將延續至明年初，即便加州新冠確診病例數自冬季高峰後，已大幅下降，有越來越多人接種疫苗。

「加州餐館協會」(California Restaurant Association)資深法務主任漢森(Katie Hanse)在「加州職業安全與健康標準委員會」(California Occupational Safety and Health Standards Board)聽證時，批評新規。他認為，若這些規定被採用，加州重啟後，完全接種疫苗的服務人員可在餐館午餐時間輪班工作，晚餐在同一餐館與家人共餐則不須戴口罩，即使他們早先在白天工作時間必須戴口罩。

州長紐森設定加州重啟時間為6月15日，相關規定仍在討論中。「加州員工新冠防治聯盟」(California Employers COVID-19 Prevention Coalition)薩默(Andrew Sommer)認為，加州職業安全與健康標準委員會規定必須應用在各種商業，包括肉品機工廠等受到病毒打擊的機構。

美國疾病控制暨防治中心(CDC)最新指南表示，完全接種疫苗民眾在任何情況下，可不戴口罩與保持社交距離。但是，州府安全委員會成員認為，每種工作人員情況不同。因此提出規定，即使已接種疫苗員工，除非工作場所的其他人都接種疫苗，否則仍須戴口罩。

監督加州職業安全法規的「Phylmar 監管圓桌聯盟」(Phylmar Regulatory Roundtable )主任克莉(Helen Cleary)表示，對委員會未能遵循聯邦與州安全官員的指導方針感到驚訝。「加州商會」(California Chamber of Commerce)與其他50多個商業組織聯合致信委員會，指出擬議法規在公私立與政府工作場所的員工之間，設立不一致標準。

不過，安全委員會成員伯格(Eric Berg)表示，擬議規則包含最新科學證據，並獲得州公共衛生部門審查和支持。他指出，工作人員與大眾之間的關鍵區別，包括員工在工作場所，比起隨意社交接觸，有較長累積暴露時間。允許一些人戴口罩、另一些人不戴口罩，將會對工作人員與委員會造成執法問題。

委員會正在考慮將法規適用於加州大部分工作場所，從辦公室人員、零售店員、工廠勞工等。疫情相關規定適用於所有員工，除了在家工作或無須與他人接觸的單一工作人員。

州府衛生官員表示，加州4000萬居民當中，有超過1750萬人已接種疫苗，病毒陽性率為0.9%。儘管聽證會上大部分發言反對擬議規定，但計畫獲得勞工倡議機構與包括代表卡車司機、機械師、公用事業勞工、工程師、護士與其他醫療保健工作人員、學校員工等工會組織支持。

「Worksafe Inc.」職業健康專家羅賓斯(Maggie Robbins)表示，工作場合疫情仍在發生，許多加州人並未完全接種疫苗。她認為，工作場所與晚宴、健康房或看電影不同，在擁有足夠免疫人群之前，還有許多工作要做。