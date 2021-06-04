上周大規模槍響 聖荷西再傳槍案 男子當街死亡

聖荷西 上周才發生震驚全國的大規模槍擊 事件，一名57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy）在聖荷西的聖他克拉拉谷交通局（VTA）輕軌電車停放站大開殺戒，造成九名交通局員工冤死槍下，卡西迪最終也自殺。3日下午、距離上次發生大規模槍擊案僅有一街之隔的N. San Pedro跟Hedding street，又發生了一起槍擊事件，引起社區與執法人員高度重視。不過所幸在調查後初步認為，3日的槍擊案與上周的大規模槍擊案沒有關聯，公眾也沒有安全上的威脅。

據聖荷西警局發言人卡馬里約（Christian Camarillo）表示，3日下午1時50分許，警方發現有兩名男子在路上奔跑。當警方下車調查時，發現其中一人已經中槍，儘管警員立刻上前急救，但是該名男子依然重傷不治。

警方強調，該宗槍擊案是獨立的槍擊事件，與先前的案件沒有關聯。但卡馬里約也指出，這次案件的情況「很少見」。

依據目擊者指稱，當時在現場有看見一台黑色的奔馳轎車（Mercedes-Benz），而駕駛座旁可看到一些彈孔。