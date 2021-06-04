金山警局爆料熱線 中文、粵語等9語言可選擇

警察總部召開記者會，宣佈擴充爆料熱線的多語言服務。（記者李晗 / 攝影）

舊金山警察 局的匿名爆料的電話熱線415-558-5588，現在已經有九種語言可供民眾選擇，包括中文粵語與國語。

6月3日，舊金山警察局、亞太公共事務聯盟（APAPA）的舊金山分部，以及多位華裔社區代表在警察總部召開記者會，宣佈將擴展這個爆料熱線的多語言服務。原本這個熱線電話在今年4月時啟用時，只有中文和英文的服務，現在則擴充了另外多種語言，尤其是亞裔 族群的語言。

警察局長史考特（Bill Scott）、副局長拉薩（David Lazar）、警察委員余健全、亞裔公務員協會主席鄭藝嫻、亞太公共事務聯盟舊金山分會主席伍宗德等出席活動並致辭。當天眾多警員也出席，包括舊金山警局的社區聯絡小組（Community Liaison）的警員、華埠的巡警等。

史考特表示，舊金山的仇恨犯罪的確有增加，今年已經有26起。他強調這個熱線提供的多語言服務能夠減少民眾爆料時的語言障礙。他也感謝亞太公共事務聯盟在這件事情上的支持。

匿名爆料的電話熱線415-558-5588，現在已經有九種語言可供民眾選擇，包括粵語、國語。（本報檔案照片）

這個爆料熱線屬於警察局的服務，因此是市政府的財政支持。亞太公共事務聯盟則是出自印製了眾多的卡面，派發給民眾，讓民眾知悉有這項服務。

民眾撥打該號碼之後，可以聽到不同語言的指引，按1是中文粵語，按2是中文國語，按3是西班牙語，按4是菲律賓語（Tagalog），按5是俄語，按6是越南語，按7是韓語，按8是日語，按9是泰語。也就是九種語言中，七個都是亞洲語言。據悉這個熱線電話24小時都會有專人接聽。警察局表示也會與一些獲得證書認可的翻譯人員合作，接聽民眾的電話。