加州開設毒品注射所？多國專家反對

加州緝毒官員協會、加州平等公義協會和加州反毒聯盟2日舉行線上記者會，來自美國、加拿大、德國等全球多個國家的專家強烈反對加州參議員威善高提議的SB57法案。（主辦方供圖）

加州 緝毒官員協會（CNOA）、加州平等公義協會（OJE）和加州反毒聯盟（CCAD）2日舉行線上記者會，來自美國、加拿大、德國等多個國家的專家強烈反對加州參議員威善高(Scott Wiener)提議的SB57法案。該法案希望在舊金山、屋崙和洛杉磯縣設安全注射毒品 場所，配備醫療人員，以避免過量注射導致的死亡。

瑞典警官協會主席卡爾森說，在49個歐洲國家中，只有七個國家有75到80個注射場所。沒有證據表明，注射點能減少犯罪或減少毒品相關的死亡。（記者劉先進／翻攝）

專家認為，設立安全注射毒品場所，不但不會避免、反而會增加毒品相關死亡，為毒品合法化鋪平道路，並惡化社區治安。社區人士說，加拿大溫哥華設注射點，極大影響了當地治安和小商業，有中藥鋪不得不搬走，應以此為鏡。

華裔基督徒社會關懷協會執行主任、牧師Wayne Lo說，注射點影響華埠治安和生意。（記者劉先進 ／翻攝）

溫哥華經營18年 吸毒死亡增10倍

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，SB57法案鼓勵人們使用非法毒品，助長毒品販運和吸毒。它沒有要求吸毒者注射後作藥物治療，法案並未解決問題，反而讓問題變本加厲。

加州緝毒官員協會的立法顧問洛弗爾（John Lovell）表示，溫哥華注射站運行18年後，根據當地驗屍官服務部的統計，吸毒過量死亡人數增加約1000%，從172人上漲到1723人。2020年毒品過量死亡的總人數，比殺人、自殺和交通事故造成的死亡總人數還要多。

資料顯示，歐洲的注射點與加州擬建的注射點不同，歐洲通常要求注射點使用者接受戒毒治療，但SB57提案沒有這樣要求。 即使如此，歐洲的毒品過量死亡人數也沒有因為注射點而減少。 例如，在葡萄牙，吸毒過量死亡人數在注射點開始時有所下降，但之後又回到原來水準，甚至更高。

荷蘭在1990年中期開放注射點，5年後，毒品相關死亡增加一倍多，20年後死亡人數是之前的2倍多。（記者劉先進 ／翻攝）

荷蘭注射點附近 警員無法抓毒販

瑞典警官協會主席卡爾森（Lennart Karlsson）說，在49個歐洲國家中，只有七個國家有75到80個注射場所。根本沒有證據表明，注射點能減少犯罪或減少毒品相關的死亡。荷蘭在1990年中期開放注射點，五年後，毒品相關死亡增加一倍多，20年後死亡人數是之前的兩倍多。挪威是歐洲與毒品有關的人均死亡人數最多的國家之一。在2007年引入注射站後，與毒品有關的死亡一直很穩定，並未減少。「我在歐洲各地與官員交談發現，注射點事實上將所有毒品的合法化。販毒者藉注射點打掩護，警員很難抓捕毒品交易。」

加拿大BC省公共安全部官員Ken Lo表示，根據溫哥華的數字推斷，舊金山灣區近800萬人，一個注射場所，吸引2到3萬癮君子，另外還有毒販、性工作者等。沒人願意住在擬議的注射點附近，因為社區不安全。

瑞典警官協會主席卡爾森說，在49個歐洲國家中，只有七個國家有75到80個注射場所。根本沒有證據表明，注射點能減少犯罪或減少毒品相關的死亡。（記者劉先進 ／翻攝）

注射點附近 治安惡化，商家搬走

溫哥華毒品注射點距華埠 步行六分鐘。華裔基督徒社會關懷協會執行主任、牧師Wayne Lo說，注射點影響華埠治安和生意。華埠一家中藥店在注射點開放三年後生意暴跌50%以上。安全費用增加，保險費一路上漲，遠超商家承受能力。且店鋪被人破門兩次，沒有保險公司願意投保。2006年在注射點開放三年後，中藥店只好關閉，另謀新址。

注射點開放後，華埠的商人多雇用保安。治安惡化，顧客害怕過來消費，晚上6時後華埠就成了鬼城。沒人獨自出行，除非有保安陪同，有人干脆搬出華埠。「注射點周圍，即使在光天化日之下，也常看到毒品交易、消費，以至搶劫和盜竊。」

加州前州長布朗在2018年曾否決類似的法案AB186。他說， 允許非法和破壞性的毒品使用永遠不會成功。社區必須有權力和法律，來要求同情但有效的強制治療。