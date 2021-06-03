去年鎮壓示威違規 屋崙警長道歉 20警用催淚彈被處分

屋崙警長阿姆斯壯2日下午在記者會上公開道歉，承認警方在處理去年6月1日的示威活動中有失誤。（記者劉先進 ／翻攝）

去年5月底、6月初，非裔男子佛洛伊德被白人警員壓頸致死，導致屋崙 爆發持續4日的示威抗議。去年6月1日那天，警方向抗議人群發射催淚彈。一年後，屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）於2日下午在記者會上公開道歉，承認警方在處理當天的示威活動中有失誤。

屋崙警方於1日傍晚用催淚瓦斯驅散市中心的示威者。（本報檔案照，社交媒體視頻截圖）

調查人員發現，有33起警員違反部門和城市政策事件，其中絕大部分涉及不當使用催淚彈。雖然阿姆斯壯沒有確認有多少警員被處分，但市長薛麗比表示，超過20名警員受處分。阿姆斯壯表示，6月1日抗議活動後，警方曾發布訊息說，示威人群準備向警員投擲燃燒彈。這個說法依據的資訊被證明是虛假的，且沒有經過適當審查。當時，時任副警長的阿姆斯壯用這一資訊來證明警員在抗議活動中使用武力的合理性。但在2日，他承認當時對警員或公眾沒有緊迫的威脅。證據顯示，向警員投擲的唯一所謂武器，是水瓶。

示威人群投擲燃燒彈？假的！

根據報導，當時有多名目擊者對所謂燃燒彈的說法提出異議。有幾十人說，當時被有毒化學品和相當於橡皮子彈的東西打傷、擦傷並暫時失明。事件後，有大約300宗投訴警方武力措施，警方進行了四項獨立調查並在一年後公布結果。

屋崙去年的示威遊行後，晚上出現騷亂，華埠商戶被暴力洗劫。（記者劉先進／攝影）

阿姆斯壯說，去年6月1日的遊行 人群，一度達1萬5000人。示威人群從屋崙技術高中出發，遊行到屋崙市府廣場，是一次和平聚會，他的女兒也參加了。此時，有一小群民眾，走到Broadway遊行。當他們行經8街時，警方已設置障礙物。這時，有幾個塑膠瓶扔到警員身上，警員回應的是催淚彈。警局對此事徹底評估，得到33項調查結果。

他強調，警員違規使用催淚彈並非政策失誤。政策非常清楚，使用這種程度的武力，必須有對警官或社區成員迫在眉睫的危險。但調查發現危險並不存在。持續四天控制人群示威，令人疲憊，很有挑戰性。也構成了作出錯誤決定的可能性。

阿姆斯壯說，必須向社區道歉。投擲燃燒彈的訊息來自於部門廣播，未核查之前就被分享。不過這次錯誤的訊息傳遞並非有意。但警方必須在分享訊息前，確保其準確性。

未經批准，警方不得攜帶化學制劑

20多名受處分人員包括警員和副局長級別，從停職到書面譴責的通知，但有權上訴。不過，阿姆斯壯本人並未受到處罰。他表示，警官和主管人員已接受了有關的額外培訓。今後，未經指揮部批准，警方將不被允許攜帶化學製劑。

從去年5月29日開始，屋崙和其他灣區城市爆發和平抗議。晚上出現了打砸搶暴力事件，屋崙華埠 至少30家企業被破壞，多家金鋪被洗劫一空。