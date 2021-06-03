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涉貪前金山官員 食物銀行前揮刀被捕

編譯組／舊金山2日電
前舊金山官員諾魯涉嫌對人拔刀相向，試圖偷竊薯片而被捕。(電視新聞截圖)
前舊金山官員諾魯涉嫌對人拔刀相向，試圖偷竊薯片而被捕。(電視新聞截圖)

舊金山公務局長諾魯（Mohammed Nuru）2日被捕，但與他捲入其中的腐敗案無關。舊金山警方說，諾魯當天因涉嫌在Dogpatch社區的舊金山-馬連食物銀行揮舞刀具而被拘留，並以搶劫未遂罪被收監。

消息人士說，諾魯還試圖偷一袋薯片。但他後來說是在開玩笑。

食物銀行負責人霍普金斯（Keely Hopkins）說，諾魯是該食物銀行的長期義工。事件發生時，他正在那裡與其他義工一起工作，時間大約是上午11時15分。

據霍普金斯說，當時有人在休息室吃薯片。諾魯拿著一把菜刀走過來，是那種他們在食物銀行使用的刀。她說，那個人感到受了威脅，就報了警。

霍普金斯說，沒有人受傷，義工均被打發回家。沒有其他人目睹這一事件。

該部門表示，舊金山警察局搶劫部門正在調查此事。

2020年以來，諾魯一直在接受腐敗指控的調查。聯邦調查局2020年1月逮捕了前公務局工程主任也是餐館老板波維斯（Nick Bovis），稱他們在2018年密謀賄賂舊金山機場專員，以獲得舊金山國際機場的工程項目。這位專員沒有接受5000元的賄賂。

北加州聯邦檢察長辦公室說，兩人參與賄賂行為以收取回扣，違反公務員職責。2020年5月，波維斯認罪並同意配合調查。官員說，波維斯同意認罪的每一項罪名都將面臨最高20年的法定刑罰和25萬元罰款。

諾魯也面臨腐敗指控，也可能面臨監禁，案件目前仍在調查中。

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