加大教職員醞釀罷工 爭取加薪及工作保障

加大教師擬以罷工來爭取更好的工作保障和更高的薪酬。(美聯社)

代表加州大學 系統(UC)數千名非終身教職員工的工會6月1日宣布，工會成員投票 準予舉行可能的罷工 ，以爭取更多的工作保障和更高的薪酬。

工會主席麥凱弗（Mia McIver）表示，教師們不會立即進行罷工。但投票已授權工會的談判小組，在加大行政人員不能滿足他們的要求時，將舉行罷工。

麥凱弗在周二的新聞發布會上說：「這次投票向加大校長德雷克（Michael Drake）發出了強烈信息：我們是加大社區的成員，要求被認真對待」。

工會表示，成員中96%的講師投票贊成罷工授權。該工會即大學理事會美國教師聯合會，代表整個加大系統包括講師、項目協調員、教員和教師教育監督員在內約6800人。

工會通訊主席路切（Caroline Luce）說，罷工不會在秋季開學前進行，而且可能不會持續超過一周。她說，工會正在努力制定計劃和安排資源，以確保學生的教育不會受到影響。

這次投票是工會和加大行政人員之間多年緊張和坎坷的談判未果的產物。

工會表示，他們的成員通常擁有與終身教職員工相同的培訓和證書，在整個加大系統中教授三分之一的學分課程，其中包括研究生和本科生的入門和必修課。

加大校長辦公室沒有立即回應評論請求。

最近，該組織在4月通過了一項決議，呼籲校方采取更有力的工作保障措施，並提供與加州高生活成本和工作量相稱的工資。該決議說，大多數講師都是以 「短期、兼職、不享受福利的合同受雇，其中大多數合同持續時間不到兩年。工會呼籲校方提供具有透明審查程序的多年期合同，並制定工資標準」。

根據該決議，講師的年薪中位數為1萬9067元，在加大九所分校中，有六所符合低收入標準。

工會說，加大校長辦公室已經部分滿足了一些要求，包括為教滿三年的教師提供多年的合同，將講師的最低工資提高5%，以及平均1.2%的可變加薪。但工會說這些提議還不夠，沒有充分從根源上解決問題。

工會代表說，他們還沒有收到校長辦公室對於此事的回復，他們希望在6月初確定一個談判日期。