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疫情續緩 金山灣區馬連縣晉黃色 蘇拉諾縣脫紅

編譯組／灣區1日電
灣區馬連縣1日進入黃色級別，蘇拉諾縣終於擺脫紅色級別，進入橙色級別。（美聯社）
灣區馬連縣1日進入黃色級別，蘇拉諾縣終於擺脫紅色級別，進入橙色級別。（美聯社）

4月因為新冠病例增加無緣進入黃色級別的馬連縣，1日成功晉級，當地餐廳、電影院、圖書館、教堂、家庭娛樂中心和健身房的顧客容量可以進一步提高。

從2日起，馬連縣的酒吧、啤酒屋和酒莊可以重新提供室內服務，但顧客人數不得超過正常容量25%，或最多100人，戶外會議和宴會賓客人數上限為200人，如果所有與會者都能提供疫苗接種或陰性檢測結果證明，人數可以增加到最多400人。

馬連縣官員表示，馬連縣可以從橙色晉級黃色級別，要歸功於積極推動疫苗接種，當地年滿12歲的居民已有將近75%完成疫苗接種，另有13%已接種一劑。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）1日發表聲明說：「本地社區贏得了可以更安全重開的自由。我們要感謝本地居民在疫情期間每個階段都依循科學和證據進行防疫，包括選擇接種疫苗。我們的各項數據顯示，疫苗確實有效，現在幾乎所有的新增病例都是未接種疫苗者。」

加州數據顯示，馬連縣目前的人均單日新增病例為每10萬人中有1.2例，檢測陽性率為0.6%，是灣區繼舊金山、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，第四個進入黃色級別的縣。加州1日進入黃色級別的還有蒙特瑞縣、聖比尼度縣（San Benito）和范杜拉縣（Ventura），58縣中已有21縣進入黃色級別。

灣區1日在加州重開分級制中晉級的還有蘇拉諾縣，從紅色級別進入橙色級別，餐廳顧客容量可調高為50%，健身房顧客容量可調高為25%，不提供餐點的音樂、體育場所和酒吧可以開放戶外服務，非必要性職場也可重開。

蘇拉諾縣衛生局局長馬提亞斯（Bela Matyas）說：「儘管我們離疫情結束之日已不遠，我們還是會繼續鼓勵社區居民接種疫苗，以防出現重症或死亡。」

蘇拉諾縣表示，當地年滿16歲的居民已有49%完成疫苗接種，15%已接種一劑。蘇拉諾縣目前人均單日新增病例為每10萬人中有3.5例，檢測陽性率為1.6%。

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