金山灣區兒科診所 開始為年滿12歲青少年打疫苗

灣區小型診所開始為年滿12歲青少年打新冠疫苗。(美聯社)

上周三Larkspur兒科診所開始提供COVID疫苗 的第一天，12歲的萊恩（Ryan）成為六名第一批接種的病人之一。這家私人兒科診所是灣區 首批在自己的場地注射疫苗的診所之一，為公共衛生專家所稱的疫苗接種的關鍵階段揭開了序幕。

直到最近，大多數兒童都是在大型衛生系統、藥店或縣衛生部門開辦的疫苗診所接種COVID疫苗。但是，隨著縣級大規模疫苗接種點逐漸減少，以及對接種年齡的要求到明年可能會再降低，兒科醫生的辦公室將成為兒童接種冠狀病毒疫苗的主要場所，尤其是現在聯邦疾病控制和預防中心說兒童可以在接種其他疫苗的同時接種新冠疫苗。

一些家長對帶孩子去做車內接種和藥房接種感到不安，他們更願意去兒科醫生的辦公室。在那裡，有針頭恐懼症的孩子可以身處他們所熟悉的環境，而且醫務人員也習慣於為兒童接種打針。

在灣區疫苗接種率最高的地區，超過一半的12至15歲兒童已經在社區疫苗接種點打了第一針。兒科醫生辦公室正準備在夏季和秋季接待剩余的兒童。

獨立的家庭醫生和初級保健醫生也會在為兒童和成人接種疫苗方面發揮重要的作用，在接種率低的地區尤其如此。在這些地區，許多對疫苗有安全顧慮的人，如果聽他們自己的醫生，而不是政府衛生官員或政客，說注射疫苗是個好主意，他們就更有可能照辦。

阿拉米達縣發言人巴然（Neetu Balram）說，從本月開始，該縣將向疫苗接種率低的地區的兒科醫生和小型醫療機構分發輝瑞 公司的疫苗。

對於較小的醫療機構，獲取和提供輝瑞公司的疫苗是很棘手的，因為它必須被儲存在零下70攝氏度的深冷庫中，這一條件不是所有的醫療機構都具備的。而且，一旦輝瑞公司的小瓶被打開，所有六個劑量都必須迅速使用完。這意味著如果某一天只有幾個病人來接種疫苗，一些疫苗可能會被浪費掉。

巴然說：「從6月中旬開始，少數幾個兒科診所將收到小批量的疫苗。當我們進一步對需要哪些資源和支持有所了解時，就會加強對這一計畫的推廣。」