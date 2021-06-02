馬連縣運動員從灣區出發 要獨自划艇到夏威夷

馬連縣男子德瑞莫挑戰從灣區划艇到夏威夷。(圖取自德瑞莫臉書)

44歲馬連縣划艇運動員德瑞莫(Cyril Derreumaux)31日清晨自貝克堡(Fort Baker)碼頭出發，在日出之前穿越金門大橋，將在太平洋上展開為期兩個月的挑戰，試圖獨自划皮艇約2400海浬前往夏威夷 。這是水上運動世界一項大膽嘗試，他希望行程不會超過70天。

獨自一人滑艇航行、穿越波濤洶湧的大海到達夏威夷所需體力，都是艱難挑戰。來自法國的德瑞莫身高5英尺10英寸、體重182磅，留著濃密棕色鬍鬚，滿臉笑容，談到對划艇的熱情時，魅力十足。他在拉克斯波(Larkspur)紅木森林家中管理幾個線上零售網站，同居女友是室內設計師瑞德蒙(Ashley Redmond)，後院停放著德瑞莫擁有的各種單人船筏。

夏威夷之旅的划艇是一個長達23英尺的細長碳纖維船筏，有輕裝甲的工藝箭頭安裝在船筏上，藍白紅條紋外觀是對法國國旗致敬。他在海上大部分時間是坐在2英尺寬的駕駛艙裡，身體完全暴露在海鹽、陽光與大海中。

這艘划艇可自動扶正，不太可能傾覆。德瑞莫對水面衝擊的最佳防禦是彈性划艇裙和兩塊三角型帆布，可保護他的上半身。腳下是可拆式艙口，可插入一對踏板驅動的腳蹼，以便他在手臂疲累時推動划艇前行。

機艙很小，空間剛好足以讓他躺下或坐在他的收音機、海水淡化器與電子設備旁邊，食物供應包括凍乾食物、高熱量棒與粉沙混和物，緊緊地裝在船的尖形船頭內。然而，在惡劣氣候下，德瑞莫必須爬到船艙內，如同寄居蟹般蹲下，就像是一個完全密封的生存艙。

若航向夏威夷之旅成功，德瑞莫接著將加入一小群勇敢的跨海划艇運動員，其中一些人為打破世界紀錄，但他則是追求一生一次的冒險之旅，挑戰極限。目前僅有航海員吉利特(Ed Gillet)於1987年，奇蹟般地在風箏幫助下划皮艇穿越太平洋。建造設計德瑞莫皮划艇的英國船長佛洛伊(Rob Feloy)表示，皮划艇比划槳船小很多，讓航程變得困難。

德瑞莫搬到北灣後，2009年開始划船，開始參加獨木舟比賽，2016年參加第二屆太平洋大帆船賽，由2至4名賽艇運動員組成，從舊金山航行到夏威夷。他的團隊僅用39天就抵達檀香山。佛洛伊形容德瑞莫說，他在水上始終保持樂觀與鋼鐵般意志。儘管有擔憂，但德瑞莫不畏懼，行前已簽寫生前信託。

在類似探險上，有兩名賽艇運動員死亡。去年夏天自洛杉磯出發的60歲美國 殘奧會運動員馬德森(Angela Madsen)在中途被淹沒。另外一名中國 賽艇運動員2019年在菲律賓被沖走。

德瑞莫的女友說，她儘管擔心害怕，但德瑞莫追隨自己的熱情，所以支持他的決定。德瑞莫行前表示，大海將做該做的事，他會試著傾聽大海的聲音並適應，希望可以穿越太平洋的波浪。