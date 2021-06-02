金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

布里德與黃桃菊婆婆擁抱。（市長辦提供）

舊金山市政府最新的百億財政預算 案正式出爐。這份預算案涵蓋全市的多項市政問題，尤其是遊民住房、治安執法等等方面。同時，因應現在針對亞裔 的歧視暴力事件風潮，市長布里德（London Breed）也特別提及新增的相關預算部分，關心亞裔受害人。

6月1日，布里德特別選址在華埠的黃顯護遊樂場（Willie Woo Woo Wong Playground）發表自己的最新財年預算報告。2021至2022財年的市府預算金額大約是131億，下一財年大約是128億元，略低於早前的財年金額。

其中，在華裔社區備受關注的社會治安預算方面，市長有額外撥出6500萬元，用於預防暴力、支持受害者服務等。預算包括擴大暴力預防計畫，為受害者提供資金，包括有針對性的投入以支持社區機構進行暴力預防和干預工作，尤其是幫助舊金山的亞洲和太平洋島裔社區。市長此前也在華文媒體記者會上表態會成立受害者的服務部門。

亞太裔委員會（API Council）一直也在呼籲，要求市府補貼亞裔社區機構的項目，不要削減亞裔社區的撥款。據悉布里德本次也全部滿足亞太裔委員會，以顯示對亞裔社區的支持。

同時，警察 局預算也備受關注，因為民權運動分子一直要求政府「減少警察經費」（defund the police）。布里德本次則是為了維持警察人員的人力配置，為警察學校注資，增加100個警察學生的學位，同時也要推動司法部對於舊金山執法部門的改革。預算內還包括為「街道響應小組」的資金投入，以及在衛生醫療場所讓訓練有素的醫療保健專業人員和社區社工取代警察執法人士。

疫情尚未完全結束，市府也會持續在醫療方面提供預算撥款。此外，預算案還包括了未來兩年對遊民問題投入10億的預算，以及促進舊金山在疫情之後的經濟復甦，還有對於青少年、家庭等的投入支持。預算案全文長達386頁，想要了解細節的民眾可以查閱：https://sfmayor.org/sites/default/files/FY22%20and%20FY23%20Budget%20Book%20Final%20for%20Web.pdf。

預算案經市長辦公佈之後，將會進入市議會階段討論並且進行修訂、更改，最終在8月時生效。