公民教育論壇 探討歧視背後系統性問題

華人公民教育論壇探討仇亞犯罪事件。（記者李榮／翻攝）

華人 公民教育論壇趁著國殤日長周末，舉辦華人公民教育論壇第二期活動，探討仇亞犯罪事件與反移民風氣等相關問題。幾位講者共同探討亞裔美國 人目前面對的困境，以及解決的方式，並表彰亞裔對於美國的貢獻。

論壇由亞太裔公共事務聯盟（APAPA）、僑路基金會，以及CLUSA和CLUSA 和APA等組織與一些個人聯合發起。論壇採用英文舉辦，邀請從業近50年ABC電台著名記者和主持人路易（David Louie）擔任論壇主持人。論壇的主題是關於亞裔美國人成為美國主流成員的相關問題，探討包括：「如何阻止仇亞犯罪事件」、「亞裔的身份問題」、「反移民及醜化華人」、「媒體和教育體系應該對那些為美國卓有成就的亞裔人士進行報導」以及「給亞裔年輕一代成為領導者的建議」等。

講員之一的納利指出，過去一年來針對華人與其他亞裔的犯罪明顯的增加，但要證明加害者的犯罪動機並不容易。另有講者認為，1983年發生的陳果仁被傷害與黑人被傷害的事件類似。同時也有人認為，法律的背後有「隱藏的系統性問題」助長種族歧視。例如，那些類似「築起高牆」言論，都應該要被反對。

論壇成員指出，一些電影與媒體節目的內容，對華人或其他亞裔都有一定的形象傷害，亞裔應該要正面回應。而事實上，亞裔在美國各行各業都有傑出的表現，亞裔可以說是典範。可是，許多的研究報告卻發現，美國大多數的人對於亞裔美國人的傑出表現並不了解。

對於亞裔年輕人如何成為領導人的議題上，幾位講者建議，新一代的亞裔年輕人，應該要找到良師益友、尋找志同道合的夥伴，並且積極追求自己的目標。在選擇良師益友方面，納利特別補充說，不要只從同一族裔中選擇，而應該廣結良緣。