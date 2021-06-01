帝寶爭議逆轉敗進入民事程序 張明彰訴求司法改革

知名企業家張明彰回台置產卻引發官司。更一審逆轉敗訴，進入民事執行程序又感到不快，希望呼籲正視司法改革的社會期待。（記者李榮／攝影）

長期在美國 、台灣 ，加拿大、中南美、亞洲各地跑、在有機產業頗有名氣的有機人張明彰，幾年前回台北市購買知名建案「帝寶」時，與賣家發生交易糾紛後對簿公堂，雖然張明彰在地方法院與高等法院均勝訴，但更一審時卻遭逆轉敗訴，須賠償對方違約金與利息。事件至今進入執行程序，但張明彰依然認為，整件事涉及司法公信力，以及財團影響力，甚至還有黑影介入的可能。他原本已想要賠錢了事，但進入民事執行程序後對方不願另外協商金額，且又稱將向調查局、國稅局等單位檢舉，「我沒漏稅、沒洗錢，他們是要檢舉什麼呢？」

張明彰的購屋糾紛過去曾由同樣也是資深房產經紀的庫比蒂諾前市長張昭富（Barry Chang）作陪，在南灣召開記者會喊冤。由於帝寶是台灣指標性建案，該事件的賣家也是台灣知名的富商家族，因此事件備受矚目。台灣的媒體也曾追蹤此事。

2014年時張明彰透過仲介參觀帝寶，當天就簽下「要約書」表明購買意願，當天晚上張明彰隨即就搭機返美，賣方並未在要約書上簽名。張明彰稱，後來因為家人反對購屋，他便向自己的仲介要求停止購買帝寶的計畫，並與仲介簽下終止的文件。而該物件也另外被買家買走，順利成交過戶。沒想到數月之後，張明彰卻被對方提告，要求賠償總價3%的違約金。

張明彰對本報記者秀出關鍵的要約書，以及幾次的判決書。他無奈的說，2015年地院判決，要約書沒簽名無效，自己勝訴。當時對方要求的賠償金額是台幣1384萬500元。同年12月高院 的判決中，張明彰依然因要約書上沒有賣方的簽名、要約書無効，張明彰勝訴。張明彰在地院及高院均提出，為避免浪費司法資源，他本人願捐1500萬給孤兒院，但是賣方也要捐3000萬給孤兒院，並且道歉、撤告，可是兩造沒有達成共識。

沒想到，2018年時最高法院發回更一審時，卻逆轉敗訴。張明彰認為，法官是依據心證，在關鍵證據的要約書上，推斷要約書應該會有雙方的簽名，因此判他敗訴。但，張明彰強調對方至此至終都沒有拿出簽名的要約書的證據。

他表示，案件走入民事執行程序，他原先希望對方能協商賠償金額，但對方堅持限定5月17日看到款項，交付新台幣1660萬元，否則就向調查局檢舉張明彰洗錢、並向國稅局檢舉他漏開發票，「這點我不能忍，我覺得我被威脅。哪來洗錢？更何況我公司在台灣沒有營收本來就不用開發票。」