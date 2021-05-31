舊金山襲亞裔女警遊民 凶狠掐脖想置人於死

33歲的襲警嫌犯孔特拉斯（Gerardo Contreras），此前就襲擊過警員。（取自abc 7電視台知名亞裔記者Dion Lim推特）

舊金山 華埠Clay街和Kearny街十字路口、靠近Portsmouth Square的地方，在5月28日晚上近7時發生男遊民襲擊亞裔 女警事件，嫌犯手段極為狠辣，事發過程被監控拍下。目擊者說，遊民一直毆打女警，想置人於死地。根據abc 7電視台知名亞裔記者Dion Lim的報導，遊民身分確定，為33歲的孔特拉斯（Gerardo Contreras），他此前因為嚴重襲擊、虐待老人和襲擊警員被捕。目前還不清楚他是否曾被定罪。

遊民孔特拉斯襲擊瞬間，手段狠辣。（視頻截圖）

被襲擊的女警鼻子流血，受了輕傷，料無大礙。舊金山警方說，會將此事作為可能的仇恨犯罪進行調查。本報查詢舊金山縣警在線系統發現，孔特拉斯因涉嫌襲擊，抵抗警員逮捕、毆打警員和試圖解除警員攜帶的非槍械武器（豆袋彈槍）而被捕。目前狀況是無擔保（no bond）。考慮到嫌犯還沒有過堂，可能是法官還沒有機會設置保釋金額度。

襲警嫌犯孔特拉斯，在5月27日就被人看到口中怒罵種族主義話語，還說要專門殺害亞裔（specializes in killing Asian people）。28日下午4時許，有人發現他在破壞共享出租滑板車。當時警方到場處理，要求他離開。但很快，他又出現在附近，並對過往亞裔怒罵種族歧視 語句。市民報警後，亞裔女警到現場處理，準備逮捕他。

四個好心市民路見不平，幫忙被襲的亞裔女警制伏遊民孔特拉斯。（視頻截圖）

但遊民忽然轉身襲擊，將警員打倒在地上，還壓住警員身體，掐住她的脖子，拉扯頭髮，手段狠辣。幸虧有四個好心人士出手，將孔特拉斯拉開，協助警員將其制伏。隨後，多名警員趕到現場，將其逮捕。

根據abc 7報導，熱心市民沃爾多夫（Michael Waldorf）當時和家人到Kearny街的R&G Lounge餐廳吃飯，路過時看到襲警事件，出手幫忙。他說，當時現場情況緊急，孔特拉斯塊頭很大，一直死死抓住警員，沒有鬆手，想置人於死地。「警員需要馬上得到幫助。」

孔特拉斯此前有被捕的記錄，逮捕罪名包括嚴重襲擊、虐待老人和在加州其他地區襲擊官員。目前還不清楚他是否曾被定罪。

沃爾多夫說，不應該讓這樣的人釋放出來。有些人對社會不安全。「有時候檔案記錄的只是一個人生活的縮影，但司法機構必須查看一個人的紀錄，再判斷是否該放人。」

舊金山警官協會（San Francisco POA）在推特上聲明說，「我們看到遊民的暴力襲擊事件增多，包括對警員的襲擊。我們對這些趕來幫助警官的市民深表感謝。人手短缺導致這位（被襲）警官獨自工作，而不是與同事一起合作。」