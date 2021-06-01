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9死槍擊案 VTA輕鐵服務無限期暫停

編譯組／聖荷西31日電
聖他克拉拉谷交通局宣布無限期暫停輕鐵服務。（Getty Images）
聖他克拉拉谷交通局宣布無限期暫停輕鐵服務。（Getty Images）

聖他克拉拉谷交通局（Valley Transportation Authority，簡稱VTA）表示，因為發生造成九人死亡的大規模槍擊案，南灣輕軌電車服務將無限期暫停。

VTA在推特上宣布，「VTA暫停輕軌電車服務，直至另行通知」，同時，受到人員配備的限制，他們也將停止依照三條主要輕鐵路線（山景城到洛斯蓋圖和東聖荷西到南聖荷西）暫時提供的巴士轉接服務。

不過，從6月1日起，VTA會開始指導乘客如何使用現有巴士路線通勤，意味乘客應使用住家就近的VTA公車站，不要再前往輕鐵車站乘車。欲了解更多關於VTA服務變更訊息，可致電408-321-2300或上VTA網站vta.org。

VTA代理總經理與總法律顧問陳艾琳（Evelynn Tran，音譯）在VTA網站上詳細說明了這項決定。她說：「輕鐵系統近期會持續關閉，目前還無法預知何時會重開。恢復服務將涉及許多因素，最重要的是人員因素。」

陳艾琳表示，VTA 4月才遭到網路勒索軟體攻擊，多項主要服務受到破壞，其中以輔助客運服務最為嚴重，如今又發生大規模槍擊事件，更是雪上加霜。她說：「VTA今年承受了很多狀況，從新冠疫情、網路勒索，到現在的槍擊事件。我為公司同仁們在這場悲劇中展現的同理心、敏感性和堅強感到驕傲，他們表現出的勇氣令人難以置信。」

陳艾琳補充：「現在，我們最關心的是員工的福祉和健康，我已指示公司將員工放在首位。我們將調集所有資源來幫助我們的員工度過難關，這意味著我們將減少服務，但治癒我們的公司必須是第一要務。」

VTA輕鐵服務26日在輕軌電車停放站發生槍擊案後曾停止營運數小時，但當天稍後恢復服務。

VTA槍擊案是灣區史上最大規模的槍枝暴力案，造成九人死亡，槍手是57歲的VTA員工卡西迪（Samuel James Cassidy），他在行兇後飲彈自盡。

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