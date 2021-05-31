金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

舊金山華埠Clay街和Kearny街十字路口、靠近Portsmouth Square的地方，28日晚上6時51分發生一起男遊民襲擊亞裔 女警員事件。這名遊民當時正在對經過的亞裔市民咆哮和威脅，大喊種族主義 言論。女警員趕往現場處理，要求遊民背對著她。沒想到遊民忽然轉身攻擊警員，兩人扭打在地上，遊民一度使勁按住警員頭部，掐住脖子。附近有四位好心市民路見不平，看到後立即過來幫忙，幫忙將遊民制伏。多名警員隨後趕到現場，將其逮捕。據報警方擬以仇恨犯罪起訴襲警嫌犯。

來源：Joshua Jered

事件整個過程被監控錄像拍下，錄像在社媒Instagram和微信 上廣為傳播。據社媒賬號「the_asian_dawn」表示，女警員受了傷，被送往醫院救治。

襲擊亞裔女警的男子，此前破壞過出租的滑板車。警方曾到場處理。（取自KTVU記者Henry Lee推特）

監控錄像顯示，28日晚上6時51分，滿臉絡腮鬍的男性遊民，穿著一件沒有扣上釦子的衣服，袒胸露乳站立。女警員走過來要求男子停住腳步，轉身面對自己，將手放在頭上。男子大聲說自己停下了，並依照警員要求將手放在頭上。警員疑似詢問他是否有武器，男子說沒有（註：視頻聲音並不清晰）。

女警員要求遊民背對著她，沒想到遊民忽然轉身攻擊警員，兩人扭打在地上，附近有四位好心市民路見不平，幫忙將遊民制伏，隨後多名警員趕到現場，將其逮捕。（視頻截圖）

警員接著戴上手套，準備檢查男子身上。男遊民忽然轉身，抓住女警員手臂，開始襲擊。在扭打過程中，男子翻身將警員壓在地上，一手按住警員頭部，有掐脖子動作。翻滾過程中，還抓住警員頭髮。這時，四名路過的男子先後過來幫忙，將男子大力扯開。在好心人士協助下，警員得以將男子制伏在地。這時，警報聲大作，增援的其他警員趕到現場，合力將男子逮捕。逮捕過程中，男子一直說，「I'm OK。」

女警員的帽子在襲擊過程中被打掉，紮緊的頭髮也散落，因受傷被送往醫院醫治。

根據KTVU電視台報導，警方沒有確認該男子的身份。但目擊者表示，男子似乎是遊民。有人在事發兩小時前，即下午4時許，看到男子破壞出租的滑板車。警方當時要求男子離開。但他隨後又出現在附近，並開始對經過的亞裔大喊種族主義言論。當女警員趕到現場處理後，發生襲警事件。

男子已經被拘留。目前不清楚這名女警員在襲擊中受傷的嚴重程度。

亞裔女警一開始要求男子轉身抱頭。（視頻截圖）

男子瘋狂襲擊女警瞬間。（視頻截圖）

男子瘋狂襲擊女警瞬間。（視頻截圖）