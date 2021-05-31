反罷免紐森 加州最大工會會長不支持

SEIU Local 1000工會新選出會長布朗表示，不會支持紐森抵制罷免活動。圖為過去SEIU抗議減薪行動。(美聯社)

加州 最大工會新上任的會長布朗(Richard Louis Brown)日前表示，他上任後，工會將不會支持紐森 抵制可能在今年秋天舉行的罷免投票。

布朗認為，紐森需要公共部門工會支持，以幫助他應對罷免活動，但在他擔任「SEIU Local 1000」工會會長之後，工會不會支持紐森。布朗將於6月30日上任，他的提案仍須獲得工會理事會支持。

布朗表示，紐森曾說過，期望能於將在7月1日展開的新財政年度，停止去年開始的幅度最高達9%的降薪措施，但事實上如果不是在罷免的威脅之下，他可能永遠不會同意這麼做。紐森曾在工會的支持下，贏得2018年選舉。但是，布朗認為，在疫情期間，紐森要求勞工 每個月同等減少兩天薪資或放無薪假，以彌補預算缺口，對勞工造成傷害，因為薪水就是薪水，無法取代。這也是為什麼他不支持紐森的原因。

布朗表示，他將要求工會9萬6000名會員共同設立罷工基金，用作未來合約談判之用，並與「國際服務員工工會」(Service Employees International Union，簡稱SEIU)分開運作。布朗還承諾將工會會費減半，創造更多工會事務透明度，支持工會會員，並承諾專注在保護工會會員工作，協調勞工合約。

不過，加州工會組織「SEIU」會長舒諾佛(Bob Schoonover)曾發出聲明表示，SEIU工會現有70萬會員，堅決反對具破壞性、成本昂貴與分散注意力的罷免運動。

紐森要求工會接受減薪，以協助加州可能在疫情期間發生的預算赤字。布朗認為，或許在工會前會長沃克(Yvonne Walker)領導下可以同意放棄薪水，但他保證，在他領導下，不會讓減薪發生。布朗也承諾，結束工會廣泛參與政治，需要吸引更多跨黨派的加州員工支持。他認為，先前大量參與支持民主黨候選人，等於疏遠了一半的工會力量，參與政治就無法團結工會。

布朗是加州財政廳分析師，2009年開始在加州政府工作，在加州就業發展部門處理失業申請。稍早日公布的任期三年的工會會長候選人選舉結果，在五名候選人中，布朗贏得超過33%選票，前會長沃克獲得27%選票。工會擁有9萬6000名會員，其中僅有7880人投票。