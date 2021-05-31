我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

反罷免紐森 加州最大工會會長不支持

編譯組／灣區電
SEIU Local 1000工會新選出會長布朗表示，不會支持紐森抵制罷免活動。圖為過去SEIU抗議減薪行動。(美聯社)
SEIU Local 1000工會新選出會長布朗表示，不會支持紐森抵制罷免活動。圖為過去SEIU抗議減薪行動。(美聯社)

加州最大工會新上任的會長布朗(Richard Louis Brown)日前表示，他上任後，工會將不會支持紐森抵制可能在今年秋天舉行的罷免投票。

布朗認為，紐森需要公共部門工會支持，以幫助他應對罷免活動，但在他擔任「SEIU Local 1000」工會會長之後，工會不會支持紐森。布朗將於6月30日上任，他的提案仍須獲得工會理事會支持。

布朗表示，紐森曾說過，期望能於將在7月1日展開的新財政年度，停止去年開始的幅度最高達9%的降薪措施，但事實上如果不是在罷免的威脅之下，他可能永遠不會同意這麼做。紐森曾在工會的支持下，贏得2018年選舉。但是，布朗認為，在疫情期間，紐森要求勞工每個月同等減少兩天薪資或放無薪假，以彌補預算缺口，對勞工造成傷害，因為薪水就是薪水，無法取代。這也是為什麼他不支持紐森的原因。

布朗表示，他將要求工會9萬6000名會員共同設立罷工基金，用作未來合約談判之用，並與「國際服務員工工會」(Service Employees International Union，簡稱SEIU)分開運作。布朗還承諾將工會會費減半，創造更多工會事務透明度，支持工會會員，並承諾專注在保護工會會員工作，協調勞工合約。

不過，加州工會組織「SEIU」會長舒諾佛(Bob Schoonover)曾發出聲明表示，SEIU工會現有70萬會員，堅決反對具破壞性、成本昂貴與分散注意力的罷免運動。

紐森要求工會接受減薪，以協助加州可能在疫情期間發生的預算赤字。布朗認為，或許在工會前會長沃克(Yvonne Walker)領導下可以同意放棄薪水，但他保證，在他領導下，不會讓減薪發生。布朗也承諾，結束工會廣泛參與政治，需要吸引更多跨黨派的加州員工支持。他認為，先前大量參與支持民主黨候選人，等於疏遠了一半的工會力量，參與政治就無法團結工會。

布朗是加州財政廳分析師，2009年開始在加州政府工作，在加州就業發展部門處理失業申請。稍早日公布的任期三年的工會會長候選人選舉結果，在五名候選人中，布朗贏得超過33%選票，前會長沃克獲得27%選票。工會擁有9萬6000名會員，其中僅有7880人投票。

紐森 加州 勞工

上一則

金山人語╱若聞喪鐘何須問

下一則

AB1509法案未過 李天明：續與社區合作

延伸閱讀

紐森視察華埠接種站 鼓勵打疫苗抽大獎

紐森視察華埠接種站 鼓勵打疫苗抽大獎
州長紐森視察華埠接種站 公布十個疫苗大獎各150萬

州長紐森視察華埠接種站 公布十個疫苗大獎各150萬
曾主張刪警預算 市議員賓士轎車光天化日被偷

曾主張刪警預算 市議員賓士轎車光天化日被偷
紐森視察VTA案發現場 強調終結槍枝暴力刻不容緩

紐森視察VTA案發現場 強調終結槍枝暴力刻不容緩
州長紐森罷免案過門檻 57%選民盼留任

州長紐森罷免案過門檻 57%選民盼留任

熱門新聞

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

2021-05-28 00:29
Weee!的成功都來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。（記者江碩涵／攝影）

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

2021-05-29 17:31
蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

2021-05-29 00:14
法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

2021-05-25 12:31
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)

遇路怒攻擊怎麼辦？AAA提6建議

2021-05-25 11:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險