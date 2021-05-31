2位亞裔刑滿釋放受刑人獲得州長紐森特赦 免被驅逐

連署網站上對高薩里的請願簽名已經突破20萬。（記者陳程威／翻攝）

加州 州長紐森在28日特赦了曾被多年監禁的兩位亞裔 受刑人，消防員高薩里（ Kao Saelee）和基邦善（Bounchan Keola ）。高薩里是來自寮國的苗族難民，在刑滿後被加州懲教署（CDCR）移交給聯邦移民 暨海關執法局（ICE）。基邦善則是一位來自寮國的克木族（Khmu）難民 。基邦善在受刑被監禁期間也曾擔任消防員，並在去年10月撲滅山火時受傷。在受傷後不久，懲教署便通知對海關執法局逮捕了他。

在高薩里和基邦善被特赦之前，在連署網站Change.Org上由亞裔法律同盟（Asian Law Caucus）發起的特赦二人的連署，人數已經突破20萬人。

由於越戰的原因，高薩里和基邦善成為難民兒童來到美國，被安置在資源不足的低收入社區。根據亞裔法律同盟的說法，在這種社區中，高薩基和基邦善經歷了欺凌和暴力，也都成了問題少年，在年少時期就被送入加州的監獄系統。

獲釋的高薩里表示，自己的心情十分激動，因為終於不再需要面對被驅逐出境的威脅，不用承擔與家人分別的痛苦。「在過去的十個月裡，被ICE拘留在路易斯安那州的日子非常艱難。加州是我所知道的唯一的家。」高薩里希望，加州能夠停止將刑滿釋放的移民移交給海關執法局。「沒有人需要經歷這樣的事情。」

基邦善表示，無論文件或者其他證件如何顯示，「我就是一個加州人，一個美國人。」他表示，作為一名加州人，意味著人們可以有第二次機會，可以改變自己的生活。同時也表明人們是緊密聯繫的，有義務服務社區。

作為特赦請願的發起機構之一，亞裔法律同盟律師帕沙（Anoop Prasad）對此發表聲明表示，支持紐森的作法，每一個人都可能犯錯，但數十年的過程人們也會改變。「我們不能重複那些殘忍的作法。」帕沙同時呼籲紐森，必須確保刑滿釋放的加州移民受刑人不會受到海關執法局的逮捕與拘留。

亞裔法律同盟也在聲明中呼籲，加州立法機構應盡速通過「遠見法案」（Vision Act，即AB 937），以便移民社區成員不再因為他們的出生地而遭受雙重懲罰。AB 937將修改現行法律，確保移民與其他加州民眾一樣，州或地方監獄刑滿釋放的受刑人能夠回歸家庭與社區，而不被移交給海關執法局。AB 937法案目前已經通過了州眾議會撥款委員會（Appropriations committee）的審核，並將於下周進行表決。該法案目前已經獲得包括來自州民主黨、亞太裔立法黨團、西語裔立法黨團、加州勞工聯盟以及包括舊金山和屋崙等城市的支持。