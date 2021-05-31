AB1509法案未過 李天明：續與社區合作

李天明就AB1509法案發表聲明。（記者陳程威／翻攝）

早先，在亞裔 社區引起熱議的司法改革AB 1509法案，在21日前的州立法機構截止日期前並未獲州眾會撥款委員會審核通過。AB 1509法案提案人，代表矽谷的州議員李天明（Alex Lee）就此案最新進展向本報發來聲明表示，將會繼續通過與社區合作的方式，解決犯罪行為背後社會性問題，包括貧困、飢餓、住房緊張、存在偏見的刑事司法制度，為受刑人提供更好的重新融入社會的服務。

李天明承認，AB1509法案沒能夠在截止日期前通過眾議會撥款委員會。他對社區內部因為嚴厲的司法制度而受到傷害的民眾，表示同情。「他們的親人因為過於嚴厲的犯罪政策而被摧毀。」

李天明說，相關研究數據表明，美國 是世界上在押受刑人最多的國家。僅占世界人口5%的美國，監獄 在押人數卻占世界在押人數的25%。此外，有多達4萬的加州民眾被判處10年以上的重刑。

同時，李天明在聲明中表示，大規模的監禁，以及到處是監獄，並不會讓隱藏在犯罪背後的社會問題消失，也不能為整個社區帶來安全。「否則我們就會成為世界上最安全的國家。」加重刑期並不會讓社區更加安全，只會把人們丟入絕望的深淵之中。 「（監獄）只會消滅人性。」有研究表明，每加重一年刑期，就會增加4-7%的再犯機率。新呼吸基金會的創辦人鄭小飛就表示，許多移民青少年們常常面臨到一個惡性循環的人生歷程，即「移民──從學校輟學──進入監獄服刑」。

眾多的研究都表明，許多受刑人從事犯罪時位處於經濟與社會資源不足的社區。李天明在聲明中表明，將繼續通過與社區合作從而在根本上解決犯罪發生的根源性問題。包括貧困、飢餓、住房緊張、改變誤解（亞裔）的刑事司法系統，以及為受刑人重新融入社會和恢復正常生活等進行工作，他表示，司法改革是前瞻性工作，將會繼續與華人社區進行溝通與合作。