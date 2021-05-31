我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

AB1509法案未過 李天明：續與社區合作

記者陳程威／聖荷西報導
李天明就AB1509法案發表聲明。（記者陳程威／翻攝）
李天明就AB1509法案發表聲明。（記者陳程威／翻攝）

早先，在亞裔社區引起熱議的司法改革AB 1509法案，在21日前的州立法機構截止日期前並未獲州眾會撥款委員會審核通過。AB 1509法案提案人，代表矽谷的州議員李天明（Alex Lee）就此案最新進展向本報發來聲明表示，將會繼續通過與社區合作的方式，解決犯罪行為背後社會性問題，包括貧困、飢餓、住房緊張、存在偏見的刑事司法制度，為受刑人提供更好的重新融入社會的服務。

李天明承認，AB1509法案沒能夠在截止日期前通過眾議會撥款委員會。他對社區內部因為嚴厲的司法制度而受到傷害的民眾，表示同情。「他們的親人因為過於嚴厲的犯罪政策而被摧毀。」

李天明說，相關研究數據表明，美國是世界上在押受刑人最多的國家。僅占世界人口5%的美國，監獄在押人數卻占世界在押人數的25%。此外，有多達4萬的加州民眾被判處10年以上的重刑。

同時，李天明在聲明中表示，大規模的監禁，以及到處是監獄，並不會讓隱藏在犯罪背後的社會問題消失，也不能為整個社區帶來安全。「否則我們就會成為世界上最安全的國家。」加重刑期並不會讓社區更加安全，只會把人們丟入絕望的深淵之中。 「（監獄）只會消滅人性。」有研究表明，每加重一年刑期，就會增加4-7%的再犯機率。新呼吸基金會的創辦人鄭小飛就表示，許多移民青少年們常常面臨到一個惡性循環的人生歷程，即「移民──從學校輟學──進入監獄服刑」。

眾多的研究都表明，許多受刑人從事犯罪時位處於經濟與社會資源不足的社區。李天明在聲明中表明，將繼續通過與社區合作從而在根本上解決犯罪發生的根源性問題。包括貧困、飢餓、住房緊張、改變誤解（亞裔）的刑事司法系統，以及為受刑人重新融入社會和恢復正常生活等進行工作，他表示，司法改革是前瞻性工作，將會繼續與華人社區進行溝通與合作。

監獄 美國 亞裔

上一則

反罷免紐森 加州最大工會會長不支持

下一則

2位亞裔刑滿釋放受刑人獲得州長紐森特赦 免被驅逐

延伸閱讀

參院兩黨分歧「抗中法案」擱淺 延至6.8表決

參院兩黨分歧「抗中法案」擱淺 延至6.8表決
屋崙步行巡警將回歸 1周4天巡邏華埠

屋崙步行巡警將回歸 1周4天巡邏華埠
德州縮限投票權法 將送州議會批准 拜登：這非美國作風

德州縮限投票權法 將送州議會批准 拜登：這非美國作風
無視共和黨反對 參院民主黨強推拜登基建 擬夏季闖關

無視共和黨反對 參院民主黨強推拜登基建 擬夏季闖關
警籲華人加入輔警隊 助打擊犯罪維護治安

警籲華人加入輔警隊 助打擊犯罪維護治安

熱門新聞

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

2021-05-28 00:29
Weee!的成功都來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。（記者江碩涵／攝影）

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

2021-05-29 17:31
蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

2021-05-29 00:14
法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

2021-05-25 12:31
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)

遇路怒攻擊怎麼辦？AAA提6建議

2021-05-25 11:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險