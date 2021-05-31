雲端運算Snowflake灣區「主辦公室」 遷往蒙大拿州

矽谷 公司遷離灣區 現象仍持續發生，規模龐大的雲端運算公司 Snowflake上周宣布將公司「主要執行辦公室」(principal executive offices) 從灣區聖馬刁縣遷到蒙大拿州 (Montana) 的波茲曼市 (Bozeman) 。Snowflake公司加入矽谷的Palantir科技公司與甲骨文公司 (Oracle Corporation) 與其他科技廠商行列，於新冠疫情 期間遷離灣區。

這些高科技廠商遷離灣區的理由各不相同。Snowflake 公司表示，公司已放棄「總部」這個概念。其他公司遷離矽谷理由，有的提到加州稅高、政治壓力大、生活費過高等。

事實上，雖然大家都在談「大遷移」(great migration)，可是這種說詞有些誇張，許多公司雖然將總部遷離矽谷，可是許多重要辦公研究室仍留在原處。這些公司稱，矽谷是人才聚集中心，他們需要矽谷的人才，方能維持創新競爭力。

另外有些公司可能很快就會被取代，過去一年期間，即使處於新冠疫情時期，已有57家灣區新創公司的市值已達到至少10億元。矽谷過去的歷史顯示，新創公司將會取代許多舊公司。