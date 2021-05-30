我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

舊金山總醫院爆仇亞攻擊 2員工受傷 1女遭逮

編譯組／灣區29日電
舊金山總醫院發生仇恨犯罪事件。 （Getty Images）
舊金山總醫院發生仇恨犯罪事件。 （Getty Images）

舊金山警方表示，舊金山總醫院 (San Francisco General Hospital) 上周一發生仇恨犯罪事件，兩名醫院亞裔員工遭到攻擊。舊金山縣警局已逮捕了一名女子歸案，然而警方與醫院沒有提供犯罪詳情。

根據舊金山監獄系統紀錄，警方上周一逮捕了35歲女子巴連珠拉 (Angelina Balenzuela) ，保釋金為4000元。舊金山地檢處資訊顯示，巴連珠拉面臨兩項仇恨犯罪罪名，以及兩項攻擊醫院員工控罪。

舊金山總醫院發言人安德魯 (Brent Andrew) 確認了攻擊事件發生，可是沒有進一步提供任何細節，也沒有說明兩名受害員工狀況。安德魯表示，事發當時，醫院立即通知舊金山警局，然而醫院安全管理是由縣警局負責。縣警局發言人克勞伊 (Nancy Crowley)確認嫌犯巴連珠拉被捕，也沒有提供事發細節。

舊金山總醫院發布聲明，承認醫院發生攻擊事件。聲明中並且指出：「由於攻擊亞裔社區事件發生頻繁，院方慎重處理這種攻擊行為。警方目前調查認為，攻擊事件的起因為種族因素所造成，院方譴責這種行為。」

自從新冠疫情發生，仇恨亞裔的犯罪行為頻頻發生。2021年最初三個月期間，舊金山警局接獲最少12宗仇視亞裔犯罪。丕優研究中心民意調查 (Pew Research Center Survey) 顯示，45%亞裔認為自從新冠疫情爆發，他們經歷過種族偏見歧視。80%亞裔認為對亞裔社區暴力行為正在高漲。

舊金山 亞裔 疫情

上一則

知名馬匹獸醫逃稅遭判刑 參加完奧運再坐牢

下一則

後疫情時代 華裔心理治療師：心理創傷不容輕忽

延伸閱讀

舊金山總醫院 爆仇亞攻擊 2員工受傷

舊金山總醫院 爆仇亞攻擊 2員工受傷
國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會
大谷搭捷運趕比賽 媒體神P圖湊熱鬧

大谷搭捷運趕比賽 媒體神P圖湊熱鬧
泰國遭竊9世紀骨董 金山亞洲藝術博物館歸還

泰國遭竊9世紀骨董 金山亞洲藝術博物館歸還
安老自助處獲6萬元資助 將擴充長者護伴服務

安老自助處獲6萬元資助 將擴充長者護伴服務

熱門新聞

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

2021-05-28 00:29
一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

2021-05-22 18:21
蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

2021-05-29 00:14
法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

2021-05-25 12:31
Weee!的成功都來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。（記者江碩涵／攝影）

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

2021-05-29 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞