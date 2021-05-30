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國殤假期往返金山灣區塞車9路段 建議避開

編譯組／灣區29日電
以往國殤日假期間，通往舊金山101號公路的交通會十分壅塞。（Getty Images）
以往國殤日假期間，通往舊金山101號公路的交通會十分壅塞。（Getty Images）

國殤日三天假期來臨，正逢新冠疫情緩和，灣區又是一片風和日麗好天氣，許多灣區民眾迫不及待跳上車子，與附近親友相聚烤肉，共度佳節。因此國殤日三天假期交通堵塞情形可以想見。

大都會交通委員會 (the Metropolitan Transportation Commission)發言人古德溫 （John Goodwin)說，國殤日假期間交通堵塞情形可能與新冠疫情爆發前沒有什麼不同。他估計灣區國殤假期間公路車流量將達到2019年國殤日的90%至95%之間。

古德溫說，如要避免塞車，必須仔細安排開車出發旅遊與回家時間。返回灣區的公路周日下午2時到6時交通流量龐大，周一下午1時到7時公路車流量也會很龐大。

以下路段車流量將會特別大，建議出遊民眾設法避開。

駛離舊金山灣區公路：

• 穿越舊金山與東灣的東向80號公路到4號公路，以及菲德 (Fairfield)地區的680號公路交流道

• 從利佛摩 (Livermore) 開始的東向580號公路，穿越阿塔蒙特隘口 (the Altamont Pass) 直到205號公路。

• 南向101號公路從聖荷西到吉爾諾152號公路交流道

• 北向101號公路從諾瓦托 （Novato) 到拍達路瑪 (Petaluma) 北部

• 17號公路到聖他克魯茲路段

返回灣區路段：

• 西向80號公路從宇諾 (Yono)與蘇拉諾 (Solano) 縣界到680號公路

• 西向580號公路到三峽谷 (the Tri Valley) 地區

• 西向152號公路到101號公路路段

• 17號公路從聖他克魯茲到洛斯蓋圖路段

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