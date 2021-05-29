聖荷西3麵包店攜手 捐款對抗仇亞歪風

聖荷西三家烤麵包店的東主，攜手對抗仇亞歪風。（網路截圖）

治療烤麵包店 (Therapy Baking) 、喜悅烤麵包店 (MuchJoy Bakehouse) 與阿曼達為你烤麵包店 (Amanda Bakes for You) 三家聖荷西 烤麵包店東主，在疫情 期間彼此認識，結為好友。隨後共同合作，提供網路購買麵包、外送服務等。當全美針對亞裔 的仇恨事件發生以來，他們將營業所得一部分捐贈給亞裔法律聯盟 (Asian Law Alliance) ，服務地方弱勢團體，共同對抗仇視亞裔犯罪事端。

喜悅烤麵包店東主凱薩琳·胡 (Catherine Vo) 表示，疫情間每個人都需要一點小小的喜悅，維持心理健全，如果能以一種很簡單的方式，帶給別人快樂，這種感覺真好，這是非常值得嘗試的事情。

三人經由Instagram認識後，發現彼此興趣相同，而且都住在聖荷西，因此很快就相互熟識。新冠瘟疫期間，仇視亞裔事件頻頻發生，根據「停止仇視亞裔」 (Stop Asian Hate)的統計，美國從2020年3月19日到2021年3月31日，他們一共接獲6603宗仇視亞裔的事件報告。

治療烤麵包店東主柏森伯格 (Noelle Boesenberg) 說，去年一年，她們就親眼看到許多仇視亞裔的犯罪行為。

她接著說，今年3月中旬亞特蘭大按摩院大血案中八人慘遭槍殺，其中六人為亞裔婦女。慘案消息傳來，柏森伯格倍感震驚、憤怒、憂傷。她說，雖然沒有什麼經濟資源，可是她可以集結社區民眾，集資贊助一個能保護民眾的社團。

幾位烤麵包師於是與地方咖啡廳合作，創設短期臨時商店，販賣現烤麵包，同時提供麵包外送服務，並將合作營業所得捐一部分給亞裔法律聯盟。

亞裔法律聯盟是一個聖荷西的非營利組織，為矽谷亞裔社區與低收入民眾提供法律諮詢服務與社區教育等。直到目前為止，三個麵包店朋友已捐贈約1500元給亞裔法律聯盟。

柏森伯格表示，能在聖荷西發現到這麼一個社區服務組織，感到非常欣慰。她也很高興能在疫情間建立這麼美好的友誼，可以彼此信賴、撫慰。

治療烤麵包店將於6月5日於聖荷西紙月亮咖啡廳 (Paper Moon Cafe) 舉辦短期臨時麵包販賣活動。