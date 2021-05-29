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專家：CalSavers計畫 對雇主不友好 無法減少可徵稅收入

記者王若然／綜合報導
權威保險EPIA公司CEO裴映棋（Angel Peil）（上），以及楊氏退休金諮詢公司退休金管理副總裁，楊致遠（Jeremy Yang）。（視頻截圖）
權威保險EPIA公司CEO裴映棋（Angel Peil）（上），以及楊氏退休金諮詢公司退休金管理副總裁，楊致遠（Jeremy Yang）。（視頻截圖）

面向中型企業的CalSavers計畫開放時間即將臨近。權威保險EPIA公司27日舉辦線上講座，邀請楊氏退休金諮詢公司ERPA、QPA、QKA的退休金管理副總裁楊致遠（Jeremy Yang）講解CalSavers，其好處和壞處以及企業該如何挑選合適的退休計畫。

楊致遠說，統計數據顯示，加州將近一半的的人退休後會陷入經濟困難或低於兩倍以下的貧困線。有750萬加州人沒有工作上的退休計畫，其中這些人有約三分之二是在百人以下小型公司工作。根據加州法律，五人以上的公司必須為員工提供退休計畫，或提供加州CalSavers退休儲蓄計畫。

什麼是CalSavers計畫？該計畫需要注意三部分，第一，員工正式入職30日後自動開啟CalSavers退休儲蓄計畫。第二，在該計畫下，按照最新規定，員工最少需將稅後純收入的5%存入退休計畫中。第三，CalSavers屬於Roth IRA，即存入的錢是稅後的。雇主只需將員工信息傳至CalSavers，無須付費，也無須擔任受託人。

CalSavers計畫對於不同規模的公司有不同申請截止日期。大於百人員工的公司申請截至2020年9月30日，因此已經錯過截止日，應該立即申請。50人至100人的公司截止日為2021年6月30日。有五人以上50人以下員工的公司截止日為2022年6月30日。

楊致遠說，CalSavers不是適合所有企業，該計畫也有侷限性。例如，CalSavers是一種ROTH IRA，根據今年政策，2021年存入帳戶的金額不得超過6000元。對於企業來說，員工入職前一個月必須告知員工是否加入CalSavers，否則將員工將自動加入，這對每個企業來說時間上都很緊張。

另外，對CalSavers退休存儲帳戶的貢獻，每年都會上漲1%，如今年將收入5%存入，明年就是6%，這樣一直漲至8%。另外，CalSavers計畫對於雇主不友好，這項計畫無法減少雇主的可徵稅收入（taxable income）。

更多CalSavers退休計畫詳情可至www.calsavers.com查看。

楊致遠說，企業需根據自身情況選擇退休計畫。退休計畫還有很多，包括Simple IRA、SEP IRA、Profit Sharing Plan、401（k）PS Plan、Defined Benefit Pension Plan等。

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