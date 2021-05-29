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泰國遭竊9世紀骨董 金山亞洲藝術博物館歸還

編譯組／加州電
宗教文物被盜幾十年後送回泰國。(美聯社)
宗教文物被盜幾十年後送回泰國。(美聯社)

兩件被盜的可追溯到9世紀和10世紀的手工雕刻宗教文物--砂巖門楣，於日昨在一個遲到了50多年的儀式上被歸還泰國政府。

當局說，這些重1500磅（680公斤）的古物大約在半個世紀前從泰國被盜並出口，後捐贈給了舊金山市。這些文物曾在舊金山亞洲藝術博物館展出。

美國國土安全部在進行了為期三年的調查後提起民事訴訟，舊金山市同意移交這些古老的砂巖板。這些門楣曾是泰國東北部兩個宗教聖殿建築的組成部分。

根據民事起訴書，記錄顯示這些門楣是由一位收藏家於上世紀60年代在倫敦和巴黎的畫廊獲得的。收藏家布倫戴奇（Avery Brundage）顯然知道至少有一個門楣是被非法帶出泰國的。布倫戴奇是前國際奧林匹克委員會有爭議的主席，他為建立博物館捐贈了這些藝術品，已於1975年去世。

然而，舊金山亞洲藝術博物館認為，當局將這兩塊門楣與第三塊門楣混為一談。副館長明茨（Robert Mintz）稱，當布倫戴奇發現這塊門楣可能被非法運出泰國時，他實際上已於1970年將其送回泰國。而第三塊門楣從來不是舊金山藝術收藏的一部分。博物館官員說，沒有證據表明布倫戴奇知道另外兩塊門楣可能也是被盜的。

自2016年以來，泰國政府一直試圖讓該博物館歸還其他文物。但亞洲藝術博物館仍然堅持認為，這些門楣可能沒有被盜，被美國和泰國當局說成是被盜證據的有關它們從泰國出口的文件，從未被發現。明茨說，缺乏證據並不意味著有證據表明發生了犯罪。

美國官員強調了遣返被盜文物的重要性。遣返儀式包括有泰國舞者和祈禱。在洛杉磯舉行是因為泰國領事館在洛市，也是美國泰裔人口最多的城市。

泰國駐美國大使斯裏索達波爾（Manasvi Srisodapol）稱這個儀式是門楣 「神聖的返鄉旅程」的一部分，並承認泰國文物在黑市的非法交易仍在繼續。

官員們認為，歐洲經銷商非法將這些門楣從泰國出口，這些古物的總價值估計為70萬美元。博物館往往是被盜文物的第一線。

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