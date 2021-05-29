安老自助處獲6萬元資助 將擴充長者護伴服務

安老自助處宣佈該機構已從Veritas Investments 獲得保證資助3萬美元，擴大長者護伴項目。（安老自助處提供）

安老自助處日前宣佈因為獲得資金，長者護伴服務計畫將擴大一倍。此外，該計畫將從三個月延長至六個月以上，並將擴展覆蓋面到整個舊金山 ，而不僅是華埠。

儘管最近針對亞裔美國 人的仇恨犯罪有所增加，這些服務使長者們能夠重新出外購物，到訪醫務所並恢復正常生活。多年來，安老自助處經營著一個類似的護伴服務，但鑒於最近針對亞裔長者的襲擊，透過3萬美元的私人資金幫助下，安老自助處希望擴大其舊金山市政府資助的長者護伴計畫。

安老自助處宣佈，該機構是從舊金山公寓和零售空間管理公司 Veritas Investments 獲得保證資助3萬元，此外，Veritas行政總裁區一鵬先生家族亦捐贈3萬美元的額外資助，這將擴展該計畫，並希望更進一步延長至永久服務及擴大服務範圍。

「藉着 Veritas 和區氏家族的這筆重要捐款，我們希望讓長者知道，他們可以結束長達15個月的居家隔離，現在已從回到正常生活中。」 安老自助處行政總監鍾月娟表示，「我們很高興增加義工和相關培訓，讓我們可以在2021年4月6日至2023年6月30日期間在整個舊金山提供長者護伴服務。我們希望籌集更多資金來建立該計畫和延伸服務至其他城市，並把項目擴展成為一項持續服務。」

所有護伴長者義工都通過背景調查，學習和了解長者的特別需要，以及懂得如何應付潛在的威脅。（安老自助處提供）

在舊金山市政府資助下，安老自助處現有的計畫已經完成的培訓護伴長者專員，並於本月初開始向數十名華裔居民提供護伴步行和乘車服務，並預計將在三個月內擴展服務到日落區。此外，安老亦培訓了許多新的護伴長者義工，其中包括五名受薪護伴長者專員，相比於義工團隊，他們接受了更多的培訓，並且安排更多護伴長者工作。所有護伴長者義工都通過背景調查，學習和了解長者的特別需要，以及懂得如何應付潛在的威脅。

鍾月娟補充說，「根據我們的經驗，只要有護伴專員在場便可以消除暴力威脅，但我們的護伴專員已準備好應付不同情況，以緩解緊張局勢，並在必要時致電警方。」

Veritas 行政總裁區一鵬先生表示：「我們很高興能夠在提高『停止仇恨亞裔』意識方面盡自己的一份力量，並幫助提供長者護伴服務。可悲的是，最近的暴力浪潮並不是什麼新鮮事，從數百年前到今天，正如許多亞裔美國人所知道的那樣，我們的社區傾向於淡化此類事件並繼續我們的生活，但現在是我們大家站出來反對仇恨的時候了。」