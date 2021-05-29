蒙多西諾「Fiddlehead's」咖啡店 戴口罩竟多收5元

蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

周一早上，北加州一家咖啡 館的顧客在門口看到了店內的新規定後大吃一驚。 蒙多西諾市（Mendocino）的Fiddlehead's咖啡館的玻璃窗上貼著這樣的告示牌：「戴著口罩 下訂單，要加收五元的費用」。收銀台旁還有另外一個相同的標貼。

就在大字體昭示的下面還有兩個小字體的說明，警告客人如果他們 「被發現吹噓他們的疫苗 ，其帳單會增加五元的費用」。告示牌聲稱，這些費用將捐給當地援助家暴受害者的慈善機構。

此前，Fiddlehead's咖啡館的店面上還有一個在社交媒體上流傳的標貼，上面寫著 「來這裡拿免費COVID-19疫苗卡！」這塊牌子後來被撤下來了。

店主卡斯爾曼(Chris Castleman)分享他的政治觀點已非第一次，他說，有些顧客支付了五元的費用，而另一些顧客則感到憤怒。他將他們的憤怒歸咎於慈善捐款，而非口罩費。「我一直被告知，戴口罩是一個很小的代價，」卡斯爾曼說。

截至周四下午，Fiddlehead咖啡館在Yelp上的業務頁面已被暫時禁用，以防止由標貼招來的評論。但這並沒有阻止鄰近的另一家餐廳「蒙多西諾Cafe受到不必要的關註」。店主史密斯（Meredith Smith）解釋說，「我受到很多針對卡斯爾曼的反饋。他們以為我就是他，我們的店就在街對面」。

史密斯說，她的餐館在室內強制使用口罩，又說，他4月份曾與卡斯爾曼談過。後者當時表示，把口罩扔進垃圾桶的顧客將獲得50%的折扣。那次談話不了了之，此後她也沒有試圖與他接觸。

當被問及向顧客收取多餘的費用是否公平時，卡斯爾曼堅持自己的立場，並補充說，他計畫將這些標誌至少保持幾個月。因為他認為盡管有州長紐森（Gavin Newsom）6月15日的重開計畫，蒙多西諾縣也不會很快取消其口罩規定。

蒙多西諾縣目前處於加州重新開放的顏色編碼系統的黃色層，其居民已接受了超過8萬1600劑疫苗。