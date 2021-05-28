柯瑞頂薪續約勇士？年薪近6000萬 將成NBA首位簽2張2億合同球員

如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

儘管金州勇士 今年戰績不佳、連輸兩場錯失季後賽，辜負了柯瑞 打出耀眼MVP表現的傳奇賽季，儘管洛杉磯湖人球星詹姆斯私下招募明年合同到期的柯瑞，但金州勇士的教頭柯爾和總經理邁爾斯（Bob Myers）依然信心滿滿的在視頻記者會上表示，相信柯瑞會提前和球隊4年頂薪續約。

●勇士有信心簽下

如果柯瑞落筆簽字，將成為NBA 史上最大合同，為期四年、價值2.154億，到他38歲、2025到2026賽季合同結束時，年薪約為5960萬。考慮到他在2017年簽約5年2.012億的大合同。他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。

柯爾說，顯然，球隊強烈（in the worstway）希望柯瑞回歸。沒有理由認為這不會發生。「我們對他回歸，對下個賽季感到興奮。柯瑞和格林本賽季打出如此高的水準，再加上湯普森傷癒回歸，還有場上這些年輕人的表現，這都令人興奮。」

總經理邁爾斯也有信心柯瑞在今年夏天頂薪續約。「我不認為有任何理由不樂觀。柯瑞看起來很有動力簽約，球隊也是。我會說很有信心，大家會完成一些事情。」

柯瑞是勇士的招牌面孔。他二次榮膺NBA得分王，率隊五次進入總決賽，三次奪冠，拿到兩個MVP。在隊史上也留下璀璨數據。超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）塵封57年之久的1萬7783隊史得分紀錄，生涯總得分1萬8434分，成為勇士隊史得分王。他在今年超越羅傑斯（Guy Rodgers），是勇士助攻王。他還越過米勒（Reggie Miller），成為歷史第二的三分得分手。只差141個三分，就能超越雷·阿倫（Ray Allen）的三分記錄。預計職業生涯結束時，將成為隊史最偉大球員。

●暫無交易胡巴和懷斯曼

邁爾斯說，柯瑞此前受傷的尾椎骨確實有如頭髮絲般的細微骨裂。但他的頭痛更多來自挫傷。他還說，並不確定遭遇右腳跟腱撕裂的湯普森能在下賽季揭幕戰回歸。而勇士將在休賽季引進一些老將加強陣容。

勇士去年選到二號大個子新秀懷斯曼（James Wiseman），又在湯普森受傷後引進胡巴（Kelly Oubre, Jr.），但兩人於勇士的三分傳切、進攻和無限換防體系並不相容。最尷尬的是，懷斯曼受傷後勇士14勝5負，胡巴受傷後勇士15勝5負。外界有評論認為，該交易兩人。邁爾斯表示，不想交易懷斯曼。預計他下賽季還會在陣中，對球隊有所幫助。

對於胡巴的狀態。邁爾斯說，喜歡胡巴在賽季末短暫擔任替補，在場上榜樣小球陣容大前鋒的角色。「胡巴明確表示想留隊。我認為他會幫助我們，但無法預測交易市場的發展。」