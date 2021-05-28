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釀山火認罰 PG&E將付4300萬與3縣和解

編譯組╱灣區 26日電
PG&E將付4300萬元與金凱德、查克山火三縣和解。(美聯社)
PG&E將付4300萬元與金凱德、查克山火三縣和解。(美聯社)

PG&E已花費近1.5億元，談判處理過去兩年期間發生北加州野火的相關賠償以及停電管理不當，目標在防止公用事業崩潰的電網，造成更多損害。相關賠償和解結果已於26日出爐，加州電力監管機關將針對PG&E於2019年停電處理不當，對其處以1億600萬元罰款。PG&E也將支付4300萬元，與金凱德、查克山火發生所在地三個縣政府達成和解，三縣在2019年、2020年因設備引發野火而遭重創。

罰款與和解金是對PG&E先前多年危險行為、影響了仰賴PG&E服務範圍1600萬名客戶部分區域民眾的最新財務懲罰。當公用事業公司設備損毀或因無法正確修剪電力線路周圍樹木時，尚未造成野火造成嚴重破壞之前，PG&E也持續因為停電問題惱怒用戶，停電有時會在酷熱與風大情況下持續多日。

2019年秋季持續停電意外事件發生，加州公共事業委員會迅速開展對PG&E調查，發現在2019年發生停電事故之前，僅有少數PG&E緊急應變人員接受災難應對訓練。

在長達89頁的罰款決定報告內容中，條列罰款原因、監管機構批評PG&E網站不堪負荷，無法處理用戶詢問是否有電的詢問流量，以及未能及時地向約5萬名用戶發出停電警告。除非有上訴或複審請求，否則罰款決定將於30日內生效。

PG&E在聲明中承認對於2019年停電處理，未能達到客戶期望與應有水平，同時強調此後已做改進，期望能減少停電範圍與持續時間，改善電網至少還需數年時間。

除了罰款之外，總部位於舊金山的PG&E也面臨33項刑事起訴，包括在索諾瑪縣金凱德大火中，因疏失傷害6名消防隊員並損害公共健康。但PG&E否認這項指控。此外，PG&E疏失也造成2017年、2018年一系列野火災害，燒毀超過2萬8000棟建築物、導致超過100人死亡。這場災害讓PG&E花了17個月時間在破產法庭，與野火受害人達成135億元和解協議。

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