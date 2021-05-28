釀山火認罰 PG&E將付4300萬與3縣和解

PG&E將付4300萬元與金凱德、查克山火三縣和解。(美聯社)

PG&E已花費近1.5億元，談判處理過去兩年期間發生北加州 野火的相關賠償以及停電管理不當，目標在防止公用事業崩潰的電網，造成更多損害。相關賠償和解結果已於26日出爐，加州電力監管機關將針對PG&E於2019年停電處理不當，對其處以1億600萬元罰款。PG&E也將支付4300萬元，與金凱德、查克山火發生所在地三個縣政府達成和解，三縣在2019年、2020年因設備引發野火而遭重創。

罰款與和解金是對PG&E先前多年危險行為、影響了仰賴PG&E服務範圍1600萬名客戶部分區域民眾的最新財務懲罰。當公用事業公司設備損毀或因無法正確修剪電力線路周圍樹木時，尚未造成野火造成嚴重破壞之前，PG&E也持續因為停電問題惱怒用戶，停電有時會在酷熱與風大情況下持續多日。

2019年秋季持續停電意外事件發生，加州公共事業委員會迅速開展對PG&E調查，發現在2019年發生停電事故之前，僅有少數PG&E緊急應變人員接受災難應對訓練。

在長達89頁的罰款決定報告內容中，條列罰款原因、監管機構批評PG&E網站不堪負荷，無法處理用戶詢問是否有電的詢問流量，以及未能及時地向約5萬名用戶發出停電警告。除非有上訴或複審請求，否則罰款決定將於30日內生效。

PG&E在聲明中承認對於2019年停電處理，未能達到客戶期望與應有水平，同時強調此後已做改進，期望能減少停電範圍與持續時間，改善電網至少還需數年時間。

除了罰款之外，總部位於舊金山 的PG&E也面臨33項刑事起訴，包括在索諾瑪縣金凱德大火中，因疏失傷害6名消防隊員並損害公共健康。但PG&E否認這項指控。此外，PG&E疏失也造成2017年、2018年一系列野火災害，燒毀超過2萬8000棟建築物、導致超過100人死亡。這場災害讓PG&E花了17個月時間在破產 法庭，與野火受害人達成135億元和解協議。