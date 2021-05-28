除草劑致癌 孟山都提20億和解案遭駁

舊金山 聯邦法官駁回孟山都(Monsanto Co.)提出20億元和解提案。後者原有意與使用Roundup除草劑的癌症 受害者提出集體訴訟案達成和解，但26日遭到法官拒絕，認為和解提案內容對可能在未來因為使用Roundup而被診斷罹癌者來說，幫助不大。

全國有超過10萬名罹患「非何杰金氏淋巴瘤」(Non-Hodgkin's lymphoma)與其他癌症患者，已控告孟山都與其母公司拜耳(Bayer AG)。但公司援引環境保護局得多次調查結果，指出Roundup是全球最廣泛使用的除草劑，安全並可在沒有警示標籤情況下合法出售。

但是，隸屬於世界衛生組織 (WHO)分支機構「國際癌症研究協會」(International Association for Research on Cancer)於2015年表示，Roundup主要成分為草甘膦(glypohosate)，是人類癌症可能病因。由於此一發現與其他科學證據，三個灣區陪審團判決數千萬元賠償癌症受害人。5月14日，聯邦上訴法院判決2520萬元給一名蘇諾瑪男子。他噴灑Roundup除草劑已有26年，被確診罹癌。

拜耳也提出96億元和解方案，期望和解尚待解決的訴訟。目前相關訴訟已解決約三分之二案件。26日裁決遭駁回的20億元和解提案，原本有意和解未來可能由除草劑使用者提出相關訴訟。

聯邦法官查布里亞(Vince Chhabria)表示，和解提案對尚未被診斷出罹癌的Roundup使用者來說，「明顯不合理」(clearly unreasonable)。他指出，非何杰金氏淋巴瘤是可能致命的淋巴癌，一般潛伏期是10-15年，因此對潛在受害人來說，4年醫學監測價值有限。到他們被診斷出罹癌時，擬議賠償基金可能已經耗盡。

因此，設立獨立小組評估草甘膦，似乎是較合理的提案，但孟山都在三項審判皆「輸掉專家之戰」，包括蘇諾瑪聯邦法院審理案件。要求原告放棄在未來訴訟的懲罰性賠償，降低在和解談判的槓桿作用。

拜耳公司回應裁決結果，表示將重新評估草甘膦產品在美國 住宅市場的未來，並重新考慮提出和解方案。商定和解提案擬議的舊金山律師凱布拉瑟(Elizabeth Cabraser)對裁決感到失望，仍相信和解提案可能提供Roundup使用者巨大財務、健康與安全利益。

然而，非營利機構「食品安全中心」(Center for Food Safety)科學主任費瑞斯(Bill Greese)認為，和解將限制拜耳/孟山都致癌除草劑的責任，讓許多除草劑使用者陷入困境。