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新冠仇恨法簽署生效 波洛西金山華埠慶祝

記者李晗 / 舊金山報導
波洛西出席華埠活動，慶祝「新冠仇恨犯罪法案」的簽署生效。(直播視頻截圖)
波洛西出席華埠活動，慶祝「新冠仇恨犯罪法案」的簽署生效。(直播視頻截圖)

一周前，拜登總統簽署了「新冠仇恨犯罪法案」（Covid-19 Hate Crimes Act）。聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）到27日訪舊金山華埠的花園角廣場，慶祝這份法案獲得簽署。她說，法案在國會中獲得很多支持，尤其是參院中壓倒性的支持，以及在眾院中獲得大比數的支持數票。

這個法案由民主黨籍日裔聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono）、華裔聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）分別在參眾兩院提出。法案列明了新冠相關的仇恨犯罪細節，旨在保護各族裔，尤其是在新冠疫情期間備受攻擊的亞裔社區的安全。

波洛西說，必須要一直討論這些事情，讓民眾知道有什麼樣的資源可以使用。同時也要弄清楚、了解什麼樣的話語是仇恨犯罪。她提及近期舊金山接連發生的轟動全城的治安事件，包括84歲的泰國裔老伯伯Vicha Ratanapakdee被推倒致死、華裔老婆婆伍雷翠芳被捅傷、以及謝蕭珍婆婆遇襲之後反擊的事件。

上述案件的受害者均是亞裔，也引起亞裔社區的憤怒和惶恐。

波洛西說，「新冠仇恨犯罪法案」是為了亞裔社區而發起，同時也是為了全美國，一起對抗仇恨犯罪。

具體而言，「新冠仇恨犯罪法案」要求司法部指派專員，加速審查與疫情新冠相關的仇恨犯罪，指示司法部與衛生與公共服務部與各地社區組織合作打擊仇恨犯罪，協助各州和地方執法機構提供支持多語言的線上舉報系統，提升民眾對仇恨犯罪的意識，並知道如何防禦。

此外，法案也要求各地加強對執法人員的培訓，了解如何辨識仇恨犯罪，提高審查仇恨犯罪的效率。

亞太裔委員會的主任黃嘉麗，社區青年中心的主任溫靜婷，亞太法律外展處的主任Dean Ito Taylor作為亞裔社區的代表出席發布會並且致辭。

仇恨犯罪 亞裔 波洛西

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