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西裔女駕駛疑吸毒 在奧克蘭超速飆車衝撞華婦

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠27日下午發生嚴重車禍，紅色Jeep撞上人行道上華人。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠27日下午發生嚴重車禍，紅色Jeep撞上人行道上華人。（記者劉先進 ／攝影）

27日下午1時18分，屋崙華埠10街夾Harrison街發生一起嚴重車禍。西裔女性駕駛開車超速衝上人行道，撞上一個電箱，再撞傷一位60歲的華人婦女，現場血流滿地，傷者被送往醫院。目擊者、華埠義工巡邏隊隊長鄺偉懷疑女司機吸毒，因為精神不穩定，一度胡言亂語，還坐在地上抱住一旁幫忙的熱心人士。

屋崙華埠27日下午發生嚴重車禍，紅色Jeep撞上人行道上華人。（記者劉先進 ／攝...
屋崙華埠27日下午發生嚴重車禍，紅色Jeep撞上人行道上華人。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙警局向本報證實，女司機一度被拘留。最後被抬到擔架上，進行醫療救治。但警局表示，並不清楚此人是否在吸毒的情況下駕車，有待進一步的調查。

肇事司機，疑似神志不清

27日下午2時許，事發的10街、Harrison街全部進行被警方封鎖。肇事者駕駛的是紅色Jeep車。車子斜著衝上人行道，將路邊一個電箱完全撞癟。路口是一家華人服裝店。本來擺放著很多衣服在外面售賣，也被車禍波及，一些衣服被衝散在地上。

下午3時許，多個警員趕到現場，對肇事車輛進行勘察，並從車中搜出兩個注射器，疑似為吸毒用。隨後，金黃色捲髮的西裔女司機，被從警車上帶下來，固定在擔架上，送到救護車上。司機口中大聲罵罵咧咧，語焉不詳，貌似神志不清。下午4時封鎖解除時，記者在地面上看到急救的塑料和華女被撞傷後遺留的一灘血跡。

華人被車子撞傷。（視頻截圖）
華人被車子撞傷。（視頻截圖）

現場遺留不少華人受傷的血跡。（記者劉先進 ／攝影）
現場遺留不少華人受傷的血跡。（記者劉先進 ／攝影）

華人服裝店東主Susan說，事故發生時，聽到非常劇烈的剎車聲，接著又聽到撞擊聲。跑出門已經看到一位認識華人婦女被撞在地上。「當時她流了好多血，臉色蒼白。我這邊損失倒不是很大，一些衣服受到巨大的衝擊力，跌落砸地上，沾滿血跡。主要是非常害怕。平常做生意，我也會站在門口的十字路口看一看。受傷的華人，經常一個人買菜，也在我這裡買過睡衣。」

目擊者：懷疑肇事者吸毒

鄺偉在事發對面開了中醫診所。聽到巨大撞擊聲後，趕緊跑出來，已經見到華人婦女被撞傷。旁邊有熱心市民致電911報警。因為警察還沒有趕過來，現場還有車輛來來往往。他忙著維護現場交通，讓車輛減速慢行。

鄺偉說，有朋友目睹過程，肯定車子超速。車子直接從Harrison街衝到十字路口的人行道，先撞上電箱，電箱被撞後再傷到步行過來的受害者。肇事女司機先下車查看，一度還想上車移開車子，不知是情緒混亂還是想逃跑，被他和其他熱心市民制止。肇事者明顯情緒有問題，在大喊大叫，還緊緊抱住一個陌生的、在現場幫忙的市民。懷疑他當時吸毒，精神不穩定。

肇事司機被抬走。（記者劉先進 ／攝影）
肇事司機被抬走。（記者劉先進 ／攝影）

警方正在調查肇事車輛。（記者劉先進 ／攝影）
警方正在調查肇事車輛。（記者劉先進 ／攝影）

鄺偉表示，有一個參與華埠巡邏的義工，當時和孩子一起在附近超市買東西。排隊埋單時，第一個結帳出門的就是華人受害者。第二個是義工。如果義工先埋單，再和孩子一起步行出行，後果更加不堪設想。

警方將現場封鎖。（記者劉先進 ／攝影）
警方將現場封鎖。（記者劉先進 ／攝影）

在現場處理的屋崙警員Pulsi 說，只有一人受傷，被送往醫院，目前傷情還不知道。女司機因為撞傷人而被拘留。至於女司機是否在吸毒情況下駕車超速，還有待進一步調查。

華人 華埠 屋崙

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