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聖荷西槍擊案╱槍手筆記本 透露憎恨VTA

編譯組／美聯社聖荷西27日電
國土安全部備忘錄記載，槍案兇手卡西迪在筆記本中表達對VTA的憎恨。（電視新聞截圖）
國土安全部備忘錄記載，槍案兇手卡西迪在筆記本中表達對VTA的憎恨。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）輕軌電車停放站26日驚傳發生大規模槍擊事件，槍手擊斃九人後飲彈自盡。拜登政府一名官員指出，槍手2016年到菲律賓旅遊，回國遭到海關官員拘留，發現他在筆記本上表達對職場的憎恨。

當局表示，目前還不清楚57歲的槍手卡西迪（Samuel Cassidy）是否經常與這幾名受害者共事，但形容卡西迪是一名「多年來有高度不滿情緒的VTA員工」，可能是他針對這些受害者的原因。

聖他克拉拉縣警局長史密斯(Laurie Smith) 說：「不確定我們是否能找出嫌犯真正的作案動機，但我們會盡力將所有目擊者提供的證據拼凑起來。」

拜登政府一名官員向美聯社表示，卡西迪2016年到菲律賓旅遊回國遭到海關拘留。這名官員在國土安全部一份備忘錄上發現，卡西迪在一本筆記本上寫下他有多憎恨VTA。

官員表示，國土安全部的備忘錄上沒有說明卡西迪為何會被海關拘留，但提到在他的行李中發現有關「恐怖主義、恐懼和宣言」的書籍。海關官員詢問他和同事之間是否有任何問題，他回答沒有。

備忘錄還指出，卡西迪有「輕罪前科」，曾在1983年因「阻撓、抵抗治安官員」的輕罪被聖荷西警方逮捕。

VTA槍擊案後生後，拜登總統呼籲國會通過立法遏止槍枝暴力。拜登說：「每一個被子彈奪走的生命都刺穿了國家的靈魂，我們可以，而且必須做更多努力。」

VTA輕鐵總監辛格（Naunihal Singh）說：「無論昨天發生什麼，我們都看到許多人如何在混亂中試圖拯救他人生命。」

26日在槍案中身亡的塔提吉迪普‧辛格（Taptejdeep Singh）被親友稱為英雄，他事發時警告另一名同事遠離卡西迪，要他趕快找地方躱起來。

另一名也叫辛格（Sukhvir Singh）的VTA員工說：「我聽其他人說，他（塔提吉迪普‧辛恩）在他生命最後一刻所做的事，就是確保現場其他人的安全。」

拜登 國土安全部 槍擊

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