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杜絕暴力事件 南灣政界促正視槍枝氾濫問題

記者陳程威／聖荷西報導
李洲曉(左)和蒲仲辰(右)呼籲加強槍枝安全管理，防止類似悲劇再次發生。（記者陳程威/攝影）
李洲曉(左)和蒲仲辰(右)呼籲加強槍枝安全管理，防止類似悲劇再次發生。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站大規模槍擊案，已造成包括槍手在內的十人死亡。聖縣法醫部門確認槍手身份為是57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy）。聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、縣議員查維茲（Cindy Chavez）、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）等VTA董事局成員表示對於受害者家屬以及VTA員工們的支持沒有期限。

查維茲表示，目前已經為槍擊事件的受害者及其家屬建立了兩個專門的募款網站。分別是由南灣本地非營利組織「美國工作夥伴」（Working Partnerships USA）的募款網站https://act.wpusa.org/vta_victims_support_fund；以及由交通運輸工人工會（ATU）建立的募款網站https://actionnetwork.org/fundraising/the-atu-disaster-relief-fund-4/。

李卡多表示，聖荷西市府27日晚市府大樓前舉行事故遇難者的相關紀念活動。同時加州火車（Caltrain）將免費接送所有參與紀念活動的民眾。

庫比蒂諾郊外的Lehigh Southwest水泥廠10年前也發生槍擊事件。市長同時也是VTA董事局成員蒲仲辰表示，每當悲劇發生之時，人們總會談論控槍以及槍枝安全議題。「問題的關鍵是槍枝氾濫已成為困擾整個社會，並且造成慘劇的重要因素。」

他呼籲社會各界能夠重新就槍枝問題展開討論，並且防止類似的槍枝暴力事件不再發生。蒲仲辰表示，儘管過去多年，但是大規模槍擊案對於社區是具有長期且深刻影響。庫市依然努力地從10年前的槍擊案中走出來。

李洲曉表示，槍擊事件對於整個VTA乃至聖縣造成巨大的衝擊。作為領導者以及社區的一員，他肯定VTA輕軌暫停幾日營運，從而使得受到影響的員工能夠有機會去諮商與恢復。他表示，縣府會通過「行為健康服務」（Behavioral Health Services）項目，為VTA員工持續提供相關的心理諮商服務。

李洲曉強調，更多的槍枝不會為社區帶來安全。對於近期有部分華人社區居民因仇亞犯罪購買槍枝的行為。李洲曉表示，若民眾購買槍枝，請務必進行槍枝安全訓練。同時要確保將槍枝裝上安全裝置，避免被兒童及其他人濫用。

李洲曉說，聖縣議會將會於下周討論槍枝安全的立法進程。

槍擊 聖荷西 加州

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