聖荷西9死槍案 前妻：他曾說要殺同事 不知他有槍

由於案件還在調查，警方持續在卡西迪住家附近進行交管。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）位在聖荷西 聖他克拉拉縣警局旁的的輕軌電車維修停放站，26日早晨發生大規模槍擊 案，震驚社會。57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy）向同僚開槍，造成九位受害人死亡，而卡西迪本身也自殺，但行凶動機仍在調查之中。

卡西迪在26日大開殺戒時，另外自家住宅也幾乎同時起火。記者27日走訪卡西迪位於東聖荷西的住處，執法人員依然在場調查之中，不讓不相干人士進入封鎖線。

卡西迪在聖他克拉拉谷交通局工作多年。記者查詢「Transparent California」資料庫顯示，卡西迪在2019年時在交通局的職稱為「substation maintainer」，當年度的本薪為11萬382元，加上津貼與福利 ，總共為16萬508元。

卡西迪的前妻奈爾詩（Cecilia Nelms）向美聯社指出，卡西迪與她結婚十年，2005年離婚。卡西迪心情好時與心情不好時幾乎是兩個人，記得以前卡西迪提到工作時，就曾說他計畫要把同事殺了。但是奈爾詩並不相信，她也是直到26日才得知真的發生了殺害同僚的事情。

她並表示，兩人離婚以來10多年幾乎沒有聯繫，也從來都不知道卡西迪有槍。

一位卡西迪的鄰居道格．蘇（Doug Suh）則向英文媒體指出，卡西迪好像不喜歡與人交往，從沒有看過有任何朋友或家人前往探望卡西迪。過去他曾和卡西迪打招呼，但卡西迪只是看著他，但並未說話。有一次道格．蘇倒車時，卡西迪突然大喊，「別碰我的車道」，之後道格．蘇就再也沒跟卡西迪說過話。

依照卡西迪所住小區鄰居的監控錄影畫面顯示，卡西迪在26日早上身穿工作服，手持一個黑色包包走出家門，之後開車離開。而這也是卡西迪的身影最後一次出現在住家附近。