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聖荷西槍擊案╱「 我心都碎了」市議員憶遇難好友

記者陳程威／聖荷西報導
VTA遇難的九名員工。（記者陳程威/攝影）
VTA遇難的九名員工。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站發生大規模槍擊事件。截止27日，除槍手之外已有九名VTA員工遇害。VTA總部於27日召開緊急記者會，公布遇難員工的具體信息。

VTA董事會主席漢垂克斯(Glenn Hendricks)回憶在槍擊案中遇難者，並表示，他們都是VTA的長期員工，工作之中已經是VTA的大家庭的一員。「他們是我們的家人朋友，他們作為英雄將會被銘記。」

遇害的VTA員工分別是：63歲的阿卜迪(Abdolvahab Alaghmandan)是一位已經在VTA工作超過20年的變電站員工。49歲的羅莫（Timothy Michael Romo）是VTA變電站的維護人員，在VTA工作了大約20年。29歲的貝雷札（Adrian Balleza）從2014年起在VTA工作，目前擔任電機維修和輕軌操作員的工作。42歲梅格（Paul Delacruz Megia）從2002年開始為VTA工作，目前的職位是助理主管。 

35歲的韓納德（ Jose Dejesus Hernandez III）目前是VTA的變電站維護人員，自2012年以來一直為VTA工作。49歲的菲奇（Alex Ward Fritch）是VTA變電站維修工人，同時也是昨晚去世的最後一名受害者。63歲的拉恩（Lars Kepler Lane）已經為VTA工作約20年。36歲的辛格塔拉（Taptejdeep Singh）是輕軌操作員。 40歲的羅德麥克（Michael Joseph Rudometkin）自2013年起就為VTA工作。

羅德麥克是聖荷西市議員佩拉瑞茲（Raul Peralez）是相識多年的好友。「我的心都碎了。」佩拉瑞茲在27日的記者會上講述道。「十分遺憾的是，我以這種方式了解並且體驗到了這九個家庭的感受。我希望類似的事件不再發生。」

VTA員工辛格那拉呼籲不要讓悲劇重演。（記者陳程威/攝影）
VTA員工辛格那拉呼籲不要讓悲劇重演。（記者陳程威/攝影）

辛格（Naunihal Singh）曾與多位被害者一起工作。他表示，作為同事以及主管，自己願意提供幫助，但是當悲劇發生的時候，再多的言語都顯得十分蒼白。「當我昨晚（26日）跟我的家人在停車場擁抱的時候，我們喜極而泣。」

「我的家人知道我終於可以平安回到家裡，他們的家人還活著。但是對於我的VTA的遇難夥伴來說，他們的家人永遠等不回自己的愛人回家了。」辛格表示，希望類似的悲劇永遠不再發生。

VTA輕軌部門主管森多達（George Sandoval）表示，由於輕軌部門的規模，工作人員互相之間都十分熟悉。「對於每一個VTA的員工來說，日子非常的煎熬」。

VTA執行總經理喬伊文表示對於受難員工的支持沒有期限。（記者陳程威/攝影）
VTA執行總經理喬伊文表示對於受難員工的支持沒有期限。（記者陳程威/攝影）

VTA執行總經理喬伊文（Evelyn Tran）語帶哽咽的表示，「當我們每天出門工作的時候，都希望能夠平安的回家，但是我們的遇難員工再也回不來了。」她透露，當26日晚間對受害者家屬進行慰問時，家屬們無法相信這一切事情的發生。「我聽到了他們哭泣的聲音，這讓我心碎。」

喬伊文表示，VTA對於受害者家屬支持沒有期限，「我們會堅強，我們會互相支持，因為我們是家人。」

佩拉瑞茲懷念被害好友。（記者陳程威/攝影）
佩拉瑞茲懷念被害好友。（記者陳程威/攝影）

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