東華醫院護士罷工暫歇 院方盼早日有共識

醫院旁邊的行人路遭到塗鴉。（東華醫院提供）

因為薪資待遇的問題，舊金山 華埠的東華醫院的護士發起為期24小時的罷工 行動，成為新聞焦點。一天過後，罷工暫時停歇，東華醫院官方也盼與工會、護士團隊早日達成共識。

5月25日周二早晨7時30分，護士團隊在加州 護士工會（CNA）領導下發起罷工，行動在5月26日周三早晨7時30分結束。雙方在加薪上的分歧較大，護士工會要求提出加薪21%，而東華醫院院方提出的加薪幅度則是6.4%。目前東華醫院的護士平均時薪約為74元。

東華醫院行政總裁張建清，本身也是一名醫護師。她表示：「我盼望大家能夠放下分歧，繼續向服務社區的方向出發。此外我十分感謝所有前來上班的員工。雖然他們很擔心在抗議期間來上班會帶來危險，但他們仍把病人放在首位。」

在新聞發佈會中，東華醫院表示罷工行動導致病人人數減少，而且預計在短期內人數未必能夠回升。但是醫院在罷工期間也沒有取消任何工作安排，並希望所有員工都能夠返回崗位，做好準備照顧前來的病人。

多位東華醫院的護士參與了罷工行動。他們表示東華醫院需要提供「有競爭性」的薪資水平，才能夠留住那些雙語、有經驗的護士，服務華裔社區的說中文的病人。否則，這批護士只會轉向其他舊金山的大醫院。東華醫院則直接表明院方不可能負擔得起21%的加薪，亦會繼續與加州護士公會進行談判，希望雙方能夠早日達成協議及簽訂合同。

此外，醫院旁邊的行人路遭到塗鴉。東華醫院院長（董事會主席）陳傑民表示，加州護士公會在行人路噴上包含東華醫院字眼的示威標語，所有人均可踐踏上去。「他們對東華醫院、我們的員工及我們的社區極為不尊重，我對此事件深感遺憾。加州護士公會應感到慚愧及清理此塗鴉。」陳傑民說。

據悉工會和院方將會在今日（5月27日周四）進行會談。