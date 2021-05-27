我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

東華醫院護士罷工暫歇 院方盼早日有共識

記者李晗／舊金山報導
醫院旁邊的行人路遭到塗鴉。（東華醫院提供）
醫院旁邊的行人路遭到塗鴉。（東華醫院提供）

因為薪資待遇的問題，舊金山華埠的東華醫院的護士發起為期24小時的罷工行動，成為新聞焦點。一天過後，罷工暫時停歇，東華醫院官方也盼與工會、護士團隊早日達成共識。

5月25日周二早晨7時30分，護士團隊在加州護士工會（CNA）領導下發起罷工，行動在5月26日周三早晨7時30分結束。雙方在加薪上的分歧較大，護士工會要求提出加薪21%，而東華醫院院方提出的加薪幅度則是6.4%。目前東華醫院的護士平均時薪約為74元。

東華醫院行政總裁張建清，本身也是一名醫護師。她表示：「我盼望大家能夠放下分歧，繼續向服務社區的方向出發。此外我十分感謝所有前來上班的員工。雖然他們很擔心在抗議期間來上班會帶來危險，但他們仍把病人放在首位。」

在新聞發佈會中，東華醫院表示罷工行動導致病人人數減少，而且預計在短期內人數未必能夠回升。但是醫院在罷工期間也沒有取消任何工作安排，並希望所有員工都能夠返回崗位，做好準備照顧前來的病人。

多位東華醫院的護士參與了罷工行動。他們表示東華醫院需要提供「有競爭性」的薪資水平，才能夠留住那些雙語、有經驗的護士，服務華裔社區的說中文的病人。否則，這批護士只會轉向其他舊金山的大醫院。東華醫院則直接表明院方不可能負擔得起21%的加薪，亦會繼續與加州護士公會進行談判，希望雙方能夠早日達成協議及簽訂合同。

此外，醫院旁邊的行人路遭到塗鴉。東華醫院院長（董事會主席）陳傑民表示，加州護士公會在行人路噴上包含東華醫院字眼的示威標語，所有人均可踐踏上去。「他們對東華醫院、我們的員工及我們的社區極為不尊重，我對此事件深感遺憾。加州護士公會應感到慚愧及清理此塗鴉。」陳傑民說。

據悉工會和院方將會在今日（5月27日周四）進行會談。

加州護士工會的罷工海報。（取自社交媒體）
加州護士工會的罷工海報。（取自社交媒體）

罷工 加州 舊金山

上一則

Google村10億元開發案 聖荷西市議會通過

下一則

甘肅越野跑21死 華人越野愛好者：敬畏大自然 安全第一

延伸閱讀

加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡

加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡
山火與急難救援 紐森提20億預算創紀錄

山火與急難救援 紐森提20億預算創紀錄
莫羅灣&洪堡灣 加州將增2大離岸風電廠

莫羅灣&洪堡灣 加州將增2大離岸風電廠
加薪談不攏 東華醫院護士罷工 27日再談判

加薪談不攏 東華醫院護士罷工 27日再談判
加州大型主題樂園6月15日解禁 遊客需接種證明

加州大型主題樂園6月15日解禁 遊客需接種證明

熱門新聞

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

2021-05-22 18:21
法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

2021-05-25 12:31
泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫

2021-05-20 00:35
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)

遇路怒攻擊怎麼辦？AAA提6建議

2021-05-25 11:22
聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰白血病復發，正在尋找救命的匹配骨髓。（陳昂提供）

舊金山華裔檢察官 急尋骨髓捐贈 全球覓無匹配

2021-05-19 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？