罷免金山地檢長 華埠開跑

本次新一輪的罷免運動，由民主黨人蔣美琴（中）作為委員會主席。（記者李晗／攝影）

針對舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin）的新一輪罷免行動，在華埠 花園角廣場正式開跑。罷免行動需要徵集5萬選民的簽字，才能將罷免一事放上公投選票。

博徹思在2019年險勝地檢長的選舉，成為改革派的政治新星。上任之後，博徹思也爭議不斷，尤其是在多起惡性治安事件之後，他被指在起訴累犯、收押嫌犯的工作上過於「寬容」。早前由共和黨人葛林柏格（Richie Greenberg）已經發起了罷免行動，博徹思陣營也隨即啟動反罷免。

蔣美琴籲連署：博徹思忘記受害者

本次新一輪的罷免運動，則是由民主黨人、華裔的蔣美琴（Mary Jung）作為委員會主席。蔣美琴曾經擔任舊金山民主黨中央委員會主席，在主流政界人脈廣闊。她在致辭時說，博徹思競選時一直強調「刑事司法改革」（criminal justice reform），這是許多舊金山人都同意的，包括她自己。

但是，她說，博徹思忘記了日常生活中的其他人，他忘記了受害者。「刑事司法改革不應該以犧牲公共安全作為代價，」蔣美琴說。

多位華裔社區人士出席，包括華埠農曆新年花車巡遊主任、中華總商會副主席黃英豪。（記者李晗／攝影）

多位華裔社區人士、華埠的商戶也出席了當天的啟動，包括康年酒家的東主李彪（Bill Lee）、華埠花車巡遊主任，中華總商會副主席黃英豪（Harlan Wong），前密爾布瑞市長李偉忠（Wayne Lee）、華埠扶輪社的前主席楊文姬（Vanita Louie），華埠巡邏隊、聯合維和團創辦人雷千紅（Leanna Louie）等。早前舊金山發生84歲泰國裔老伯伯被推倒致死的事件，轟動全美。該泰裔老伯伯的女兒也出席活動。

反罷免一方也反擊當天的行動。反罷免的委員會志願者、華裔李介明（Emily Lee）表示，明白社區內治安事件頻發的憤怒和恐懼，但是也要認清現在有很多關於博徹思的錯誤信息在傳播。她指出，博徹思領導的地檢長辦公室一直都有在起訴犯人，他一直都在做好這份工作。

根據警察局的數字，博徹思上任之後舊金山多個類別的暴力犯罪都呈下降趨勢，只有入屋盜竊、偷車等類別的事件在上升。但是因為多起治安事件被監控錄像拍下，在社交媒體上引起瘋傳，可能間接造成社會大眾對於治安不佳的觀感。

李介明強調博徹思關心亞裔社區，包括舉辦了亞裔的治安論壇，同時調任李蕙儀（Kasie Lee）出任受害人服務部主任。