李卡多悲痛 聖縣議會降半旗

聖荷西市長李卡多表示將會提供援助與悼念槍擊事件的受害者。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站大規模槍擊 案，已造成包括槍手在內的九人死亡，另有一人送醫且處於危急狀態。

州長紐森於午間趕赴事發現場，已與受害者家屬溝通。他對槍擊案的發生表示痛心，並對槍擊案在加州以及美國各地頻繁發生表示失望。他呼籲政治人物應該不分立場的行動起來，從而避免類似悲劇的再次發生。

聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)表示，對於受害者家屬及所有人來說這是艱難的一天。聖縣將會為家屬提供相關創傷康復救助。聖縣議會議長沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，縣議會已經降半旗用以紀念槍擊案受害者。議會也將為事件的受害者提供緊急援助資金。縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，VTA的工作者是一線的必要工作者，在疫情期間為整個社區的運轉做出了傑出貢獻。「對於我們整個社區來說，這真的是一個艱難的時刻。」

李洲曉表示縣府已設立相關資金援助受害者家屬以及其他VTA員工。（記者陳程威/攝影）

縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，僱員超過2000人的VTA是整個聖他克拉拉社區的重要組成部分。作為一個經歷過伊拉克戰爭的退伍軍人，自己能夠深切的體會到創傷對於人們的影響。李洲曉表示，縣府已經成立相關的心理諮商中心，希望能夠為所有的VTA員工提供支持與幫助。

州眾議員卡拉表示會盡所能提供州府資源援助受害者。（記者陳程威/攝影）

選區包括聖荷西 的州眾議員卡拉也對本報記者表示，疫情下，包括VTA的工作人員在內的必要工作者是維持社區正常運轉的重要力量。「我們必須加強對VTA員工的幫助。」他強調將會幫助VTA員工及工會，儘快從創傷中走出來。

聖荷西市長李卡多說，作為市長，這是悲痛的一天。「他們（VTA的員工們）是我們城市的重要支援。」李卡多表示，明日七時為此次槍擊事件的受害者在聖荷西市議會舉行相關的紀念活動。

勞工 組織南灣勞工議會（South Bay Labor Council）表示，此次發生的槍擊事件對於努力工作的所有勞工而言是不可接受的。「我們需要確保我們每天出門工作時，能夠安全的回到家中。」南灣勞工議會負責人對本報記者表示，事件發生時並非社區傳言的工會會議，而只是日常的交接班過程。目前南灣勞工議會已經動用緊急的「社區資源資金」（community resource fund）為所有的VTA工作人員提供幫助。