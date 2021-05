紐森視察VTA案發現場 強調終結槍枝暴力刻不容緩

紐森譴責槍枝暴力,也認為應該要有更嚴格的槍枝管制。(記者李榮/攝影)

加州州長紐森(Gavin Newsom)也到南灣關心案情,與其他幾位官員一起前往案發現場,並與受害家屬交流。隨後紐森在下午1時30分到場參加記者會,強調終結槍枝暴力刻不容緩,「(槍擊 案)好像一直在發生,美國到底是發生什麼事了(What the hell is going on in the United States of America)?」

總統拜登 也發出聲明指出,他與副總統賀錦麗一早就得知聖荷西 發生的悲劇事件,雖然案件還在調查之中,但是有件事情是確定的:有至少八個家庭不再完整了。而這些人是誠實、努力工作的好人。

拜登在聲明中進一步指出,已經命令將降半旗哀悼,而這也是繼亞特蘭大、科羅拉多、南卡羅來納、印第安納等槍擊案後的另一起槍擊案,「真的是夠了」。

他希望國會能夠立刻採取行動,阻止美國的槍枝暴力。

聖他克拉拉縣警長史密斯(左二)帶領執法人員進入縣府大樓。(記者李榮/攝影)

賀錦麗則表示,自己也有家人在聖荷西,過去也與聖荷西市長、聖荷西警察局密切合作。聖荷西發生這種悲劇非常讓人心碎。

事件發生地的選區代表、加州參議員柯提茲也發出聲明指出,對於受害者表達深沉的哀悼,也替他們祈禱,會盡全力幫助受害者家人,「大規模槍擊流行的情況,總是繼續引起難以想像的心碎和損失。」