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VTA槍手聖荷西住處當天清晨火警 前妻稱他脾氣變化無常

記者李榮／聖荷西報導
聖荷西警方和調查人員趕到現場。（歐新社）
聖荷西警方和調查人員趕到現場。（歐新社）

位於聖荷西的聖他克拉拉谷交通局（VTA）輕軌電車停放站在26日早晨發生槍擊案，造成至少九人死亡，其中有八位死者是受害人，一位死者是槍手；另外還有一人重傷。初步研判，槍手是57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy），行凶動機仍在調查之中。但槍手除了槍殺同事之外，當天早上可能也先將自己房子縱火。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）指出，當天早上聖荷西消防局在6時36分時獲報稱於聖荷西Angmar Ct一處民宅發生火災，消防隊立即出動灌救，大約在7時30分許控制火勢。

資料顯示，該火災現場的屋主，就是槍手卡西迪。

據本報記者查詢地產資料顯示，卡西迪的房子位於101公路E Capitol 快速道路交流道附近，三房兩衛的獨棟屋，目前市價約為107萬元。

聖他克拉拉縣警局初步認為，卡西迪的房子裡可能有爆炸裝置，但詳情還在調查。

依據地圖上的資料判斷，從卡西迪的住處前往發生槍擊案的輕軌電車停放站，不塞車時單程約為十分鐘。

聖荷西信使報則報導，卡西迪的前妻稱卡西迪脾氣變化無常。卡西迪曾抱怨有些同事的工作更為輕鬆，而卡西迪更一直對父親資助他姊妹教育經費，卻要他半工半讀的事情耿耿於懷。不過，前妻稱她不知道卡西迪有槍枝，也無法想像卡西迪會成為槍擊案的兇嫌。

聖荷西 槍擊 教育

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