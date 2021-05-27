聖縣VTA停車廠槍案死傷慘重 8被害人身分確認

聖荷西北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站，26日早晨發生大規模槍擊案，包括槍手在內九人死亡。圖為停車站現場。（美聯社）

聖荷西 北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站26日早晨發生大規模槍擊 案，根據聖他克拉拉縣警局發言戴維斯（Russel Daivs）表示，槍擊案造成包括嫌犯在內至少九人死亡，另有一人送醫情況危急。死者身分已經確認=

這宗案件也是近年來灣區最重大的大規模槍擊案之一，其他幾宗讓居民印象深刻的案件包括2019年的吉爾洛槍擊案，造成四死15傷；以及2011年庫比蒂諾的槍擊案，造成三死七傷震驚社會。當時庫比蒂諾的槍擊案就是一宗職場矛盾引發的槍擊案。26日發生在輕軌停放站的槍擊案行凶動機，則還在確認中。

周三晚，聖縣法醫辦公室確定了八名受害者身分，分別是42歲的Paul Delacruz Megia，36歲的Taptejdeep Singh，29歲的Adrian Balleza，35歲的Jose Dejesus Hernandez三世，49歲的Timothy Michael Romo，40歲的Michael Joseph Rudometkin，63歲的Abdolvahab Alaghmandan和63歲的Lars Kepler Lane。

聖他克拉拉縣警長史密斯表示，案發地點就在縣警局旁，警方獲知消息後第一時間就進入現場，「我們的員警非常勇敢。」警方也認為，快速前往現場很可能阻止了本來可能更大規模的傷亡。

警方封鎖聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站，展開調查。(記者陳程威／攝影)

據戴維斯介紹，槍擊案發生在早上VTA的換班期間，因此現場有較多VTA的相關職工與人員在場。戴維斯強調，事故現場警方沒有發生與嫌犯進行槍戰，嫌犯是在現場自殺身亡。他表示，目前已經集合包括聯邦調查局（FBI）以及聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局（ATF）的資源進行相關調查。同時，警局也出動了犯罪現場調查小組（Crime Scene Investigation，CSI）對事發現場進行詳細的調查。

執法單位出動了警犬，並在事發現場發現相關疑似爆炸物。戴維斯同時透露，事發現場的清理工作將至少持續至26日晚間，會進行包括化學物品以及相關爆炸物的檢測 。

聖他克拉拉縣警局長史密斯(Laurie Smith) 表示，嫌犯的身分目前可以確認為是VTA的工作人員。

多方消息來源研判，槍手是57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy）。

聯邦調查局舊金山分局警探Craig Fair。(記者陳程威／攝影)

聯邦調查局舊金山分局警探恭卡格（Craig Fair）表示，將會對聖縣的調查機構提供包括證據搜集、犯罪軌跡搜尋以及其他數據收集方面的幫助。他表示，聯邦調查局也將對受害者家屬提供相關幫助。恭卡格強調，對於事發現場犯罪調查仍將持續數天。聯邦菸酒槍砲爆裂物管理局(ATF)也承諾將會為聖縣相關執法調查部門提供槍枝武器的調查服務，同時也透露目前正有多隻團隊進行相關爆炸物的現場清理工作。

聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)向本報記者表示，案發現場是VTA的晨間例會會議室。員工正處於交接班之中。他表示地檢處將會成立相關受害者的支援組織為受害者提供必要的協助。

聖荷西消防局則表示，事發清晨，聖荷西消防局接到了三起火災警報，使得聖荷西消防部門的資源完全耗盡。分別是6時29分接到位於1801 Smith Ave的火災警報，第二起是6時33分位於輕軌電車停放場的警報，第三起是6時36分收到位於1178 Angmar Ct的火災警報。火災警報與本次輕軌電車槍擊案是否存在關聯，消防局表示目前正調查之中。

聖他克拉拉谷交通局CEO（Carolyn Gonot）表示，這對所有的VTA工作人員來說都是艱難的一天。VTA的服務將從26日開始暫停，直到所有的事故清理工作完成。「我們會與我們所有的VTA工作人員站在一起。」

依據聖他克拉拉谷交通局交通局的估計，VTA輕軌的服務恐怕將暫停數日。交通局將安排巴士作為暫時的接駁工具。