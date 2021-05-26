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洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

華埠槍擊案 受害者母親大哭：兒子去屋崙拜訪朋友

記者劉先進／屋崙報導
槍擊發生後，聞訊趕來的受害者母親、舊金山居民漢普頓情緒激動，坐在地上。（記者劉先進 ／攝影）
槍擊發生後，聞訊趕來的受害者母親、舊金山居民漢普頓情緒激動，坐在地上。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠8街24日發生致命槍擊。22歲的舊金山居民考索恩（Christopher Cawthorne）被擊中多槍身亡。他的母親、舊金山居民漢普頓（Rhonda Hampton）表示，兒子考索恩充滿活力，有一個兩歲女兒。他有三個兄弟和一個姐妹，很受人愛戴。當天從舊金山開車去屋崙探訪朋友，結果出事。「我們會永遠想念他。」

槍擊發生時，距離案發地點僅一個街區的屋崙警局，正在進行下午的內部簡報會，匯報一天工作情況。聽到槍響後，員警快速跑步到現場。目前調查人員還在尋找監控錄影，尚未透露槍手當時是在車上還是步行。多個目擊者說，槍手跳上黑色車子上了高速路逃走。目前還不知槍擊動機。對於外界推測的黑幫暴力衝突是事件起因，屋崙警局發言人沃特森（Johnna Watson）表示，現在下結論還為時過早，有待進一步調查。只能說，槍擊是有意為之，並非隨機攻擊。

她說，不管槍擊發生在距離警局一個街區之地，還是在東屋崙或西屋崙，都不能容忍有一個人失去生命。「我們必須真正審視全國性的槍枝暴力問題。」

事發後的24日下午，記者在現場看到，漢普頓情緒非常激動，一度嚎啕大哭。一旁的警員和親友不停地安撫。

漢普頓對KTVU電視台表示，兒子24日在屋崙拜訪朋友，結果出事。漢普頓本人在東屋崙長大，她哀痛兒子成為槍擊事件的犧牲品。「他不應該有這樣的結局，他的生命還好長好長。我永遠不希望任何人的家人有如此遭遇。」

事發後，卡索恩的哥哥曾趕到現場，試圖越過警戒線去看看兄弟，被警員拉住。

對於槍擊為黑幫糾紛仇殺的傳言，屋崙警局發言人沃特森（Johnna Watson）...
對於槍擊為黑幫糾紛仇殺的傳言，屋崙警局發言人沃特森（Johnna Watson）表示，現在下結論為時過早，有待進一步調查。（記者劉先進／攝影）

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