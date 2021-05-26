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洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

屋崙華埠槍殺案 店員拉客人逃命 社區商家震驚

記者劉先進／屋崙報導
槍擊案的子彈打中華人理髮店的玻璃門窗。（記者劉先進／攝影）
槍擊案的子彈打中華人理髮店的玻璃門窗。（記者劉先進／攝影）

24日下午2時12分，距離警局總部一個街口的屋崙華埠8街400號街區，發生一起致命槍擊案，震動華埠社區。數個嫌犯攜帶大功率來福槍（rifle）和手槍，向一輛白色Honda Accord車瘋狂射擊22發子彈。車上的受害者、22歲的舊金山居民考索恩（Christopher Cawthorne）連中多槍身亡。兇手駕車逃之夭夭。警方排除針對亞裔的隨機攻擊可能，認為是蓄意槍殺。案件還在調查中。

考索恩死亡的位置，位於8街一家華人理髮店的門口。員工阿輝25日向本報透露案發驚險一幕。他聽到連續砰砰的巨響，類似炮仗被點著。意識到是槍擊後，他馬上拉著兩個顧客，跑到店鋪內隔墻後躲避。槍擊快速，不到1分鐘。有一顆子彈擊中店鋪外的玻璃門窗，留下顯眼的彈孔。隨後，因為警方處理現場物證，不能有人出入。客人不得不在店鋪內等待。得到允許後，店鋪在24日下午4時許提前關門。

事發後人潮變少 生意受影響

25日上午11時許，屋崙警局已撤掉現場警戒線。靠近槍擊附近的四家華人店鋪全部正常營業，分別是中西藥房、素食超市、香行和一家理髮店。理髮店門前人行道上，還有少量受害者車窗留下的玻璃碎片。地上有束鮮花，紀念死者考索恩。不少過往行人經過此地，談及槍擊，都一陣唏噓。

素食超市的兩個員工都姓梁。兩位梁女士說，聽到槍聲後很害怕，不敢外出。打電話給店鋪東主，才在24日下午2時許提前關門營業。「現在還不知道是什麼原因槍擊。但我覺得是仇殺。一般情況下開兩槍就打死人了，有多大的仇恨，要開20多槍？實在太殘忍。好在沒有傷及其他無辜。」

槍擊後，8街街道特別安靜，人流稀少，生意受影響。兩位梁女士說，可能是因為電視台報導後，拍下事發的商鋪和大樓，市民知道地址，又聽說有人死亡，所以不敢前來購物。「生意真的很難做。房租貴，電費高，治安變差，我們出門都人心惶惶。希望類似事情不要發生。」

聽到槍響，華人理髮店員阿輝拉著兩個客人躲到理髮店後車的隔墻。（記者劉先進／攝影）
聽到槍響，華人理髮店員阿輝拉著兩個客人躲到理髮店後車的隔墻。（記者劉先進／攝影）

店員：整個過程不到1分鐘

理髮店員工阿輝表示，嫌犯開了20多槍，密集的聲音，類似放炮仗。但整個過程電光火石之間，持續時間不到1分鐘。他其實並沒看到嫌犯或事發過程。槍聲響起時，店內有兩個客人剪頭髮。他趕緊將兩人拉住，一起跑到店鋪內靠近洗手間、有隔墻的位置，以保護客人安全。等了大概一兩分鐘。槍手離開，他和客人才走出來。「當時有些害怕，因為不知道發生什麼狀況。」

警察很快趕到現場封鎖，對受害者進行搶救。由於警察要在現場調取物證，阿輝和客人當時不能外出，一直待在店鋪內。這時警員才告訴阿輝，有一顆子彈擊中了店鋪的玻璃門窗。警方很快將子彈殼和玻璃清理乾淨。記者在現場看到，玻璃窗的彈孔位於下方，靠近地面，可能是子彈折射導致。可見當時情況的兇險。

直到4時許，經過警員允許後，阿瑞才將店鋪關門並離開。「等待的時間並不是很害怕，因為畢竟嫌犯是衝著死者來的，是有目的性的槍殺，而不是針對我們。搶救受害者、處理遺體物證等過程，我沒去看，一來都被警方遮住了，二來覺得沒有必要。店鋪碰上這樣的事情，只能怪自己不走運。」

25日下午，理髮店比平常稍晚開門。依然有客人前來剪頭髮。 阿輝坦承生意不好做，希望治安慢慢好起來。

受害者乘坐的白色車被擊中。（市民Helen供圖）
受害者乘坐的白色車被擊中。（市民Helen供圖）
屋崙華埠槍擊案第二天，事發點附近的四家華埠商戶都重新開業。有商戶說，人流變少，生...
屋崙華埠槍擊案第二天，事發點附近的四家華埠商戶都重新開業。有商戶說，人流變少，生意受影響（記者劉先進／攝影）

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